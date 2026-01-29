استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله؛ الشيخ زيد ضاهر، مسؤول العلاقات السياسية في منطقة صيدا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ تيسير عمار، على رأس وفد من الجبهة، وذلك في مركز الحزب في مدينة صيدا، بحضور مسؤول العلاقات في قطاع صيدا يوسف سلمان ومسؤول شعبة "عين الحلوة" علي الزينو.

وتوجّه عمار بـ "تحية تقدير وامتنان إلى الإخوة في قيادة حزب الله بمناسبة "يوم الجريح""، مثمّنًا "التضحيات التي قدّمتها المقاومة الإسلامية على طريق القدس منذ انتهاء معركة "أولي البأس" وحتى اليوم".

وجرى، خلال اللقاء، عرضٌ للأوضاع العامة في مخيمات صيدا وجوارها وتقييمٌ للمستجدّات السياسية والأمنية إقليميًا ولبنانيًا.

واستنكر المجتمعون "الصمت العربي والدولي إزاء ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، من انتهاكات وخروقات واستباحة واسعة ضد الشعبَيْن اللبناني والفلسطيني، ضمن مؤامرة تهدف إلى خنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها"، مستنكرين كذلك "الصمت الكبير إزاء ما يجري من استهداف لوكالة "أونروا" بدعم أميركي كبير يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين بالكامل".

ودعا المجتمعون "الشرفاء والأحرار في العالم" إلى "توحيد جهودهم وإمكاناتهم لمواجهة المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".





الكلمات المفتاحية