كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الأركان الإيرانية: قرار الاتحاد الأوروبي "طاعة عمياء" لواشنطن والكيان الصهيوني

لبنان

حزب الله والجبهة الديمقراطية: هناك مؤامرة لخنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها
لبنان

حزب الله والجبهة الديمقراطية: هناك مؤامرة لخنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها

2026-01-29 18:59
مسؤول العلاقات السياسية في صيدا في الجبهة الديمقراطية: نثمّن تضحيات المقاومة الإسلامية في لبنان
63

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله؛ الشيخ زيد ضاهر، مسؤول العلاقات السياسية في منطقة صيدا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ تيسير عمار، على رأس وفد من الجبهة، وذلك في مركز الحزب في مدينة صيدا، بحضور مسؤول العلاقات في قطاع صيدا يوسف سلمان ومسؤول شعبة "عين الحلوة" علي الزينو.

وتوجّه عمار بـ "تحية تقدير وامتنان إلى الإخوة في قيادة حزب الله بمناسبة "يوم الجريح""، مثمّنًا "التضحيات التي قدّمتها المقاومة الإسلامية على طريق القدس منذ انتهاء معركة "أولي البأس" وحتى اليوم".

وجرى، خلال اللقاء، عرضٌ للأوضاع العامة في مخيمات صيدا وجوارها وتقييمٌ للمستجدّات السياسية والأمنية إقليميًا ولبنانيًا.

واستنكر المجتمعون "الصمت العربي والدولي إزاء ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، من انتهاكات وخروقات واستباحة واسعة ضد الشعبَيْن اللبناني والفلسطيني، ضمن مؤامرة تهدف إلى خنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها"، مستنكرين كذلك "الصمت الكبير إزاء ما يجري من استهداف لوكالة "أونروا" بدعم أميركي كبير يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين بالكامل".

ودعا المجتمعون "الشرفاء والأحرار في العالم" إلى "توحيد جهودهم وإمكاناتهم لمواجهة المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".


 

الكلمات المفتاحية
حزب الله المقاومة صيدا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيئة المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
بين وعد الحكومة وإصرار العسكريين على الـ 50%.. هل تنجح الموازنة في نزع فتيل الانفجار؟
بين وعد الحكومة وإصرار العسكريين على الـ 50%.. هل تنجح الموازنة في نزع فتيل الانفجار؟
لبنان منذ دقيقة
جابر ردًّا على مداخلات النواب: الموازنة ليست مثاليةً بل تحمي المكاسب 
جابر ردًّا على مداخلات النواب: الموازنة ليست مثاليةً بل تحمي المكاسب 
لبنان منذ 50 دقيقة
حزب الله والجبهة الديمقراطية: هناك مؤامرة لخنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها
حزب الله والجبهة الديمقراطية: هناك مؤامرة لخنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها
لبنان منذ ساعتين
اعتصام لموظفي الإدارات العامة والبلديات أمام سرايا زحلة للمطالبة بحقوقهم
اعتصام لموظفي الإدارات العامة والبلديات أمام سرايا زحلة للمطالبة بحقوقهم
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله والجبهة الديمقراطية: هناك مؤامرة لخنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها
حزب الله والجبهة الديمقراطية: هناك مؤامرة لخنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها
لبنان منذ ساعتين
احتفالات وزيارة جرحى لمناسبة ولادة الأقمار الشعبانية ويوم الجريح
احتفالات وزيارة جرحى لمناسبة ولادة الأقمار الشعبانية ويوم الجريح
لبنان منذ 7 ساعات
صفقة تبادل الأسرى الكبرى بين حزب الله وكيان العدو 29-01-2004
صفقة تبادل الأسرى الكبرى بين حزب الله وكيان العدو 29-01-2004
لبنان منذ 9 ساعات
لقاء سياسي توجيهي للهيئات النسائية قطاع صيدا 
لقاء سياسي توجيهي للهيئات النسائية قطاع صيدا 
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة