كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي جبهة موحدة للقطاع العام في وجه وعود الحكومة.. مطلب الـ 50% حق لا يقبل التأجيل

لبنان

لقاء إعلامي تنسيقي بين حركة أمل وحزب الله: التنسيق الدائم بما يحصّن بيئة المقاومة
لبنان

لقاء إعلامي تنسيقي بين حركة أمل وحزب الله: التنسيق الدائم بما يحصّن بيئة المقاومة

2026-01-29 22:34
54


‏  ‏
في سياق اللقاءات الدورية، استقبل مسؤول الإعلام ‏المركزي في حركة أمل د. رامي نجم وفدًا من إعلام حزب الله ‏ضم مسؤول العلاقات الإعلامية د. ‏يوسف الزين ومسؤول ملف شبكات التواصل الاجتماعي د. علي الحاج يوسف، ‏بحضور مسؤول هيئة التواصل الالكتروني أحمد رحال ورئيس دائرة الإعلام الالكتروني علي أيوب، وتباحث الطرفان ‏في آخر التطورات السياسية والإعلامية، ‏حيث جرى التأكيد على النقاط التالية:‏

‏- التنسيق الدائم حول كافة الملفات المشتركة في مجال الإعلام وشبكات ‏التواصل الاجتماعي بما يعزز عناصر القوة ‏وتحصين بيئة المقاومة في وجه ‏محاولات التأثير عليها وعلى وحدتها وتماسكها وصمودها، وذلك التزامًا بتوجيهات ‏دولة الرئيس الأخ الأستاذ نبيه بري وسماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم ‏قاسم.‏

‏- دعوة كل القوى والشخصيات  السياسية  والإعلامية إلى تجنّب الخطاب التحريضي والاستفزازي مهما اختلفت ‏‏وجهات النظر وعدم الانحدار إلى الاساءات والكلام الجارح والمبتذل الذي يؤدي إلى تشنج الشارع ويضر بالاستقرار، ‏والى اعتماد الخطاب الموضوعي والنقد البناء الذي يساهم في تعزيز العيش المشترك وتقوية ركائز الوحدة الوطنية. ‏

‏- ضرورة تسريع إقرار مشروع  قانون الإعلام ‏الجديد بعد التشاور مع كل ‏الجهات المعنية في الشأن الإعلامي لا ‏سيما المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، بما يساعد في مواكبة وملاقاة التطورات التكنولوجية ‏المتسارعة في مجال الإعلام والاتصال، ويساهم في تنظيم قطاع الإعلام الرقمي الذي يشهد طفرة كبيرة من الاتساع ‏مع غياب الضوابط ‏القانونية والمعايير المهنية التي ترعى شؤونه.‏

‏- دعوة كل ‏الجهات الرسمية والهيئات النقابية الاعلامية والحقوقية والقانونية على المستوى المحلي والعربي ‏والدولي لرفع الصوت عاليًا لمنع استمرار العدو "الاسرائيلي" من استهداف الإعلاميين  ولحمايتهم من جرائمه لتوفير ‏الظروف المناسبة لأداء مهامهم المهنية والرسالية.‏

‏- اتفق الطرفان على تكثيف ‏اللقاءات التنسيقية المشتركة على المستوى المركزي واللجان المختصة، كما وضعا آليات ‏خاصة ‏للتنسيق والتواصل اليومي لا سيما بما يعني شبكات التواصل الاجتماعي في ظل استمرار عمليات الحرب ‏الإدراكية والنفسية على بيئة المقاومة ورموزها.‏

الكلمات المفتاحية
حزب الله حركة امل المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
بعد جلسة مسائية ساخنة.. مجلس النواب يصادق على مشروع الموازنة 
بعد جلسة مسائية ساخنة.. مجلس النواب يصادق على مشروع الموازنة 
لبنان منذ ساعة
لقاء إعلامي تنسيقي بين حركة أمل وحزب الله: التنسيق الدائم بما يحصّن بيئة المقاومة
لقاء إعلامي تنسيقي بين حركة أمل وحزب الله: التنسيق الدائم بما يحصّن بيئة المقاومة
لبنان منذ ساعتين
بين وعد الحكومة وإصرار العسكريين على الـ 50%.. هل تنجح الموازنة في نزع فتيل الانفجار؟
بين وعد الحكومة وإصرار العسكريين على الـ 50%.. هل تنجح الموازنة في نزع فتيل الانفجار؟
لبنان منذ 3 ساعات
جابر ردًّا على مداخلات النواب: الموازنة ليست مثاليةً بل تحمي المكاسب 
جابر ردًّا على مداخلات النواب: الموازنة ليست مثاليةً بل تحمي المكاسب 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
لقاء إعلامي تنسيقي بين حركة أمل وحزب الله: التنسيق الدائم بما يحصّن بيئة المقاومة
لقاء إعلامي تنسيقي بين حركة أمل وحزب الله: التنسيق الدائم بما يحصّن بيئة المقاومة
لبنان منذ ساعتين
حزب الله والجبهة الديمقراطية: هناك مؤامرة لخنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها
حزب الله والجبهة الديمقراطية: هناك مؤامرة لخنق المقاومة وبيئتها وفصلها عنها
لبنان منذ 5 ساعات
احتفالات وزيارة جرحى لمناسبة ولادة الأقمار الشعبانية ويوم الجريح
احتفالات وزيارة جرحى لمناسبة ولادة الأقمار الشعبانية ويوم الجريح
لبنان منذ 10 ساعات
صفقة تبادل الأسرى الكبرى بين حزب الله وكيان العدو 29-01-2004
صفقة تبادل الأسرى الكبرى بين حزب الله وكيان العدو 29-01-2004
لبنان منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة