توقعت دائرة التقديرات، في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس في لبنان، غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واستمرار ارتفاع درجات الحرارة. كما يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد وشمال شرقها، يرافقها رياح نشطة.

جاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع هطول أمطار متفرقة أحيانًا ورياح نشطة وبعض الثلوج على المرتفعات، مع درجات حرارة فوق معدلاتها، ويستقر يوم الأحد. من المتوقع أن تتأثر المنطقة، ابتداءً من مساء يوم الاثنين القادم، بمنخفض جوي سريع، ما يؤدي الى انخفاض سريع بدرجات الحرارة وطقس ماطر مع برق ورعد ورياح نشطة حتى صباح يوم الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة في شهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

يوم الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها في المناطق الشمالية إلى 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود الـ3 أمتار يرافقها طبقات خفيفة من الغبار، ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

يوم السبت: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد وشمال شرقها، يرافقها رياح نشطة.

يوم الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تلامس الـ24 درجة في الساحل، مع رياح نشطة أحيانًا تصل إلى 65 كلم/س.

يوم الاثنين: غائم جزئيًا الى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات ابتداءً من المساء، وتهطل أمطار متفرقة خفيفة ابتداءً من بعد ظهر يوم الاثنين، تشتد من فجر يوم الثلاثاء مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح نشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، ويتدنى مستوى تساقطها إلى حدود الـ1300 متر نهار يوم الثلاثاء.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 9 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، نشطة، سرعتها بين 25 الى 70 كلم/س

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و75 %.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.



