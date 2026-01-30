كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-01-30 11:08
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مساعد الوزير المدير العام لمنطقة غرب أوروبا في الوزارة علي رضا يوسفي استدعى سفير المانيا إكسل ديتمن ، في العاصمة طهران، وأبلغه احتجاج إيران الشديد على مواقف المستشار الألماني المتدخّلة وغير المسؤولة ومواقف السلطات الألمانية الاستفزازية حيال القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ولفت يوسفي نظر السفير الألماني إلى الدعم التسليحي الألماني للنظام البعثي العراقي، بما في ذلك الأسلحة الكيمائية إبان الحرب العراقية المفروضة على إيران لثماني سنوات وامتناع ألمانيا عن محاسبة ومعاقبة القائمين على إرسال هذه الأسلحة أو تعويض الخسائر والأضرار، وقال: "إن الزعم بحرص ألمانيا على حقوق الإنسان لا ينطبق أبدًا مع أفعالها".

وأشار يوسفي إلى الدعم الألماني الشامل لحرب الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك "التصريحات السخيفة" للسلطات الألمانية إبان حرب الـ12 يومًا المفروضة على إيران من الكيان الصهيوني، وقال: "إن المستشار الألماني لا يتمتع بأي موقع أخلاقي يمكّنه من إسداء المواعظ للإيرانيين عن حقوق الإنسان".

وشدد يوسفي على الدور الفريد لحرس الثورة الإسلامية في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن والسيادة الوطنية لإيران، وقال: "إن أي إجراء لإلصاق التهم بجزء من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والتعرض لأمن إيران وسيادتها الوطنية، وسيواجه حتمًا برد إيران".

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن السفير الألماني أكد، خلال جلسة الاستدعاء، إنه سينقل الرسائل والملاحظات المعترضة التي تلقاها إلى برلين.

