كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بعد اشتباكات واسعة.. اتفاق جديد بين الحكومة السورية و"قسد"

عربي ودولي

البرادعي: تهديدات ترامب لإيران انتهاك صريح للقانون الدولي
عربي ودولي

البرادعي: تهديدات ترامب لإيران انتهاك صريح للقانون الدولي

2026-01-30 13:35
47

أعرب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، عن رفضه للتهديدات الأميركية المتكررة باستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من تكرار السيناريو الأميركي للعراق في إيران.

وكتب البرادعي على حسابه عبر موقع "إكس" يقول: إن "تهديدات ترامب المستمرة بشنّ ضربة عسكرية ضدّ إيران، في غياب خطر واضح ومباشر وفي انتهاك صريح للقانون الدولي، تذكرني بنفس المشهد المروّع الذي سبق حرب العراق غير الشرعية واللاأخلاقية، وبما تضمّنته من أكاذيب وما نتج عنها من عواقب وخيمة".

وأضاف: "لا يبدو أن لحياة البشر أو لدمار منطقتنا - أكثر مما هي عليه - أي قيمة.. لا نتعلم أبدًا".
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بعد اشتباكات واسعة.. اتفاق جديد بين الحكومة السورية و
بعد اشتباكات واسعة.. اتفاق جديد بين الحكومة السورية و"قسد"
عربي ودولي منذ 47 دقيقة
البرادعي: تهديدات ترامب لإيران انتهاك صريح للقانون الدولي
البرادعي: تهديدات ترامب لإيران انتهاك صريح للقانون الدولي
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
عراقجي في تركيا بعد طرح أنقرة مبادرة للتوسط بين طهران وواشنطن
عراقجي في تركيا بعد طرح أنقرة مبادرة للتوسط بين طهران وواشنطن
عربي ودولي منذ ساعة
بالصور | ضريح الإمامين العسكريين (ع) في سامراء تزينه الزهور ابتهاجًا بذكرى ولادة الإم
بالصور | ضريح الإمامين العسكريين (ع) في سامراء تزينه الزهور ابتهاجًا بذكرى ولادة الإم
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
البرادعي: تهديدات ترامب لإيران انتهاك صريح للقانون الدولي
البرادعي: تهديدات ترامب لإيران انتهاك صريح للقانون الدولي
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
متحدث سابق باسم الجيش
متحدث سابق باسم الجيش "الإسرائيلي": نحن بحاجة إلى انتخابات أكثر من أي وقت مضى
عين على العدو منذ ساعة
 مخاطر الرضوخ للوصاية الأميركية
 مخاطر الرضوخ للوصاية الأميركية
نقاط على الحروف منذ ساعة
 الحرب المرتقبة على إيران.. كيف يمكن أن تكون؟
 الحرب المرتقبة على إيران.. كيف يمكن أن تكون؟
مقالات منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة