أعرب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، عن رفضه للتهديدات الأميركية المتكررة باستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من تكرار السيناريو الأميركي للعراق في إيران.

وكتب البرادعي على حسابه عبر موقع "إكس" يقول: إن "تهديدات ترامب المستمرة بشنّ ضربة عسكرية ضدّ إيران، في غياب خطر واضح ومباشر وفي انتهاك صريح للقانون الدولي، تذكرني بنفس المشهد المروّع الذي سبق حرب العراق غير الشرعية واللاأخلاقية، وبما تضمّنته من أكاذيب وما نتج عنها من عواقب وخيمة".

وأضاف: "لا يبدو أن لحياة البشر أو لدمار منطقتنا - أكثر مما هي عليه - أي قيمة.. لا نتعلم أبدًا".



الكلمات المفتاحية