نفّذت الهيئة الصحية الإسلامية في مديرية البقاع سلسلة من الأنشطة الصحية والتوعوية والاجتماعية المتنوعة، ضمن برامجها الدورية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع، وذلك عبر عدد من مراكزها الصحية المنتشرة في المنطقة.

وفي إطار الاستعداد لشهر شعبان المبارك والاحتفاء بولادة الأقمار الشعبانية، عمد موظفو مركز الكرك الصحي إلى تزيين أقسام المركز بما ينسجم مع فضائل الشهر ومستحباته، إلى جانب إعداد برنامج عبادي موحّد وتوزيع الضيافة على المرضى والمستفيدين، في أجواء إيمانية واجتماعية مميّزة.

كما نفّذ مركز الشهيد فرج بلوق الصحي في بعلبك، بالتعاون مع الهيئات النسائية، نشاطًا تثقيفيًا بعنوان "الصيام وأثره في مقاومة الأمراض"، تناول الفوائد الصحية للصيام ودوره في الوقاية من الأمراض، بمشاركة 20 سيدة، وسط تفاعل لافت ونقاشات بنّاءة.

وفي السياق التربوي، وضمن برنامج الصحة المدرسية الذي تنفّذه الهيئة سنويًا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، أجرى مركز الشهيد فرج بلوق الصحي الكشف الطبي المدرسي في متوسطة تل الأبيض الرسمية، حيث شمل الفحص السريري 729 طالبًا وطالبة في دوامي قبل وبعد الظهر، وتم إعطاء الإحالات اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة ضمن مراكز الهيئة الصحية.

بدوره، نفّذ مركز النبيّ شيت الصحي، قسم الإشراف الصحي الاجتماعي، ورش توعية حول حماية الجسد والحفاظ على الخصوصية لطلاب الحلقة الأولى في مدرسة المهدي - النبيّ شيت، مستهدفًا نحو 300 طالب، حيث تضمّن النشاط عروضًا وفقرات تفاعلية ركّزت على مفاهيم الخصوصية، والتمييز بين السر الحسن والسيئ، وكيفية التعامل مع المواقف المزعجة، واختُتم برسم الطلاب للأشخاص الذين يمكن اللجوء إليهم عند الشعور بالخطر، وقد لاقى النشاط استحسانًا واسعًا.

وفي إطار مشروع العيادة النقالة PSU، وبالتعاون مع اليونيسف ووزارة الصحة العامة، نفّذ مركز النبيّ شيت الصحي يومًا صحيًا في بلدة الخريبة بالتنسيق مع المركز الصحي، استهدف 40 مستفيدًا، جرى خلاله توزيع 140 وحدة دوائية، وتقديم استشارات نسائية من قبل القابلة القانونية، إلى جانب خدمات الصحة النفسية عبر فريق متكامل بإشراف المعالج النفسي محمد نون، مع تحويل عدد من الحالات إلى المركز لمتابعة خدمات أكثر تخصصًا.

كما نظم مركز النبيّ شيت الصحي ورشة توعوية بعنوان "الصحة النفسية بين الحقيقة والخرافة" في بلدة النبيّ شيت، قدّمها المعالج النفسي محمد نون بالتعاون مع المشرفة الصحية، بمشاركة 19 سيدة، وتناولت أهمية العلاج والدعم النفسي في تجاوز الأزمات والتأقلم معها، ضمن أجواء تفاعلية نالت إعجاب المشاركات.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار التزام الهيئة الصحية الإسلامية بدورها الصحي والإنساني، وسعيها الدائم إلى تعزيز الوقاية والتوعية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمختلف فئات المجتمع.

