كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي شهيد باعتداء مسيّرة صهيونية على سيارة في أطراف صدّيقين 

لبنان

ناصر الدين افتتح مؤتمر سرطانات المسالك البولية في الأميركية: ملتزمون رعاية المرضى
لبنان

ناصر الدين افتتح مؤتمر سرطانات المسالك البولية في الأميركية: ملتزمون رعاية المرضى

2026-01-30 19:44
58

افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أعمال "المؤتمر الثاني لسرطانات المسالك البولية في الشرق الأوسط"، والذي ينظمه على مدى يومين معهد نايف باسيل للسرطان بالتعاون مع قسمي جراحة المسالك البولية والجراحة في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت.

وفي كلمته، شدد ناصر الدين على أن سرطانات المسالك البولية، ولا سيما سرطانات البروستات والمثانة والكلى، باتت تشكّل تحديًا متزايدًا للصحة العامة، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلاتها لا يرتبط فقط بتقدم العمر، بل أيضًا بأنماط الحياة السائدة وتطور وسائل التشخيص، ما يجعل علاجها مسارًا طويلًا ومعقّدًا في كثير من الحالات. 

وأكد أن وزارة الصحة، ورغم الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها لبنان في السنوات الأخيرة، واصلت التزامها دعم مرضى السرطان، مستندة إلى الخطة الوطنية لمكافحة السرطان التي تشكّل إطارًا متكاملًا للحوكمة والتمويل وتوفير الخدمات والأدوية، إضافة إلى تطوير نظم البيانات، بما يحقق العدالة والجودة والاستدامة في الرعاية.

وأشار إلى أن تعزيز نظم البيانات والترصد يمثل ركيزة أساسية في مواجهة المرض، موضحًا أن الوزارة أولت أهمية خاصة لإعادة تفعيل وتحديث السجل الوطني للسرطان، لما يشكله من قاعدة علمية ضرورية لصياغة سياسات صحية سليمة، ولا سيما في السرطانات التي يعتمد الحد من مخاطرها على الكشف المبكر. 

وذكّر بالإجراءات التي اتّخذتها الوزارة في مجال تحديث وتوسيع البروتوكولات العلاجية، وتعزيز التتبع الرقمي لأدوية السرطان ومسارات العلاج، بهدف الحد من الهدر وضمان وصول العلاجات المنقذة للحياة إلى المرضى الأكثر حاجة.

كذلك أكد ناصر الدين أن التوعية العامة بالإقلاع عن التدخين، واعتماد أنماط حياة صحية، وإجراء الفحوصات المبكرة في الوقت المناسب، تشكّل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى خفض العبء المستقبلي لمختلف أنواع السرطان، بما فيها سرطانات المثانة والبروستات، مشددًا على أن الوقاية ليست خيارًا نظريًا بل من أكثر التدخلات فعالية من حيث الكلفة والأثر، ولا سيما في ظل العبء الكبير لاستهلاك التبغ في لبنان.

وختم بالتأكيد أن التقدم في مكافحة السرطان، وفي مجال أورام المسالك البولية خصوصًا، يقوم على شراكات متينة مع المؤسسات الأكاديمية والجمعيات العلمية والمستشفيات والأطباء العاملين في الخطوط الأمامية، لما لهم من دور محوري في تطوير البحث العلمي، ووضع الإرشادات، وتدريب الأجيال الجديدة من الاختصاصيين، والدفاع عن حقوق المرضى، متمنيًا للمؤتمر النجاح في الإسهام بتطوير الرعاية الصحية وتعزيز الجهود الجماعية لمواجهة السرطان.

الكلمات المفتاحية
وزارة الصحة اللبنانية ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار
تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
حمية: إقرار الإطار المنهجي لإعادة الإعمار وهو استكمال للمرحلة الأولى
حمية: إقرار الإطار المنهجي لإعادة الإعمار وهو استكمال للمرحلة الأولى
لبنان منذ ساعة
الحكومة اللبنانية تقر آلية إعادة الإعمار
الحكومة اللبنانية تقر آلية إعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
شهيد باعتداء مسيّرة صهيونية على سيارة في أطراف صدّيقين 
شهيد باعتداء مسيّرة صهيونية على سيارة في أطراف صدّيقين 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ناصر الدين افتتح مؤتمر سرطانات المسالك البولية في الأميركية: ملتزمون رعاية المرضى
ناصر الدين افتتح مؤتمر سرطانات المسالك البولية في الأميركية: ملتزمون رعاية المرضى
لبنان منذ ساعتين
إنجاز لوزارة الصحة.. الإعلان عن تغطية 100% للنازحين من القرى الجنوبية الأمامية
إنجاز لوزارة الصحة.. الإعلان عن تغطية 100% للنازحين من القرى الجنوبية الأمامية
خاص العهد منذ 5 ساعات
افتتاح مركز الإمام الحسين (ع) الطبي في برج البراجنة.. متنفّس صحي لأبناء المنطقة
افتتاح مركز الإمام الحسين (ع) الطبي في برج البراجنة.. متنفّس صحي لأبناء المنطقة
خاص العهد منذ 6 أيام
وزير الصحة: تغطية استشفائية كاملة لنازحي القرى الحدودية داخل المستشفيات الحكومية
وزير الصحة: تغطية استشفائية كاملة لنازحي القرى الحدودية داخل المستشفيات الحكومية
لبنان منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة