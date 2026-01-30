تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" على الأراضي اللبنانية في خرق يومي لوقف إطلاق النار، حيث شنّت الطائرات المسيّرة المعادية غارة استهدفت منطقة العاصي في بلدة صديقين جنوب لبنان. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بأن الغارة على البلدة أدت إلى استشهاد مواطن.

وفي سياق الاعتداءات نفسها، أُلقيت قنبلة صوتية من طائرة مسيّرة "إسرائيلية" بالقرب من منطقة الشاليهات في الحي الغربي لمدينة الخيام جنوب لبنان. كذلك استهدفت مدفعية العدوّ "الإسرائيلي" منطقة جبل كحيل بين بلدتي مارون الراس وعيترون بعدد من القذائف الضوئية.

كذلك، أطلقت قوات العدو رشقات رشّاشة من موقع "الراهب" في اتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية

في غضون ذلك، خرق الطيران المُسيَّر "الإسرائيلي" الأجواء اللبنانية على مستوى منخفض في أجواء صور وقرى وبلدات القضاء، حيث حلّق فوق 18 بلدة وقرية ومدينة صور؛ كذلك واصلت المُسيَّرات الصهيونية تحليقها حتى ساعات المساء في أجواء منطقة صيدا على مستوى منخفض، وشمل التحليق بيروت على مستوى منخفض جدًا، بالإضافة إلى تحليق مُسيَّرة "إسرائيلية" فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على مستوى منخفض أيضًا.

وسُجّل مساء أمس الخميس توغل لدبابة "ميركافا" وآليتين عسكريتين تابعتين لجيش الاحتلال باتّجاه شرق بلدة يارون الحدودية، حيث تمركزت قرب أحد المنازل التي كان العدوّ قد فجّرها سابقًا.

وعلى إثر ذلك، تحركت دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل نحو منطقة التوغل، بالتزامن مع تحليق كثيف لطائرات التجسس "الإسرائيلية" في الأجواء. وسبق هذا التطور قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة يارون بقذيفتين، إضافة إلى تسجيل عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة مصدرها موقع بياض بليدا باتّجاه وسط البلدة.

