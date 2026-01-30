أشار مستشار رئيس الجمهورية في شؤون إعادة الإعمار علي حمية إلى أن ملف إعادة الإعمار هو من الأولويات لرئاسة الجمهورية، وأضاف أن "المرحلة الأولى تم البدء بها بإقرار القانون المتعلق بالاعفاءات الضريبية والرسوم ونُشر في الجريدة الرسمية في تموز، والأمر الثاني ما بدأ به مجلس الجنوب في المناطق من مسح ميداني.

وتابع حمية قائلًا إن "الآلية التي أقرّت اليوم في مجلس الوزراء هي الإطار المنهجي لإطار إعادة الإعمار وهي استكمال للمرحلة الأولى، وأصبح يمكن للمتضرر أن يتقدّم بالمستندات إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة وتُستكمل عملية المسح الميداني وتُحدد قيمة المساعدة".

