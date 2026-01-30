كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار

لبنان

حمية: إقرار الإطار المنهجي لإعادة الإعمار وهو استكمال للمرحلة الأولى
لبنان

حمية: إقرار الإطار المنهجي لإعادة الإعمار وهو استكمال للمرحلة الأولى

2026-01-30 20:57
62

 

أشار مستشار رئيس الجمهورية في شؤون إعادة الإعمار علي حمية إلى أن ملف إعادة الإعمار هو من الأولويات لرئاسة الجمهورية، وأضاف أن "المرحلة الأولى تم البدء بها بإقرار القانون المتعلق بالاعفاءات الضريبية والرسوم ونُشر في الجريدة الرسمية في تموز، والأمر الثاني ما بدأ به مجلس الجنوب في المناطق من مسح ميداني.

وتابع حمية قائلًا إن "الآلية التي أقرّت اليوم في مجلس الوزراء هي الإطار المنهجي لإطار إعادة الإعمار وهي استكمال للمرحلة الأولى، وأصبح يمكن للمتضرر أن يتقدّم بالمستندات إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة وتُستكمل عملية المسح الميداني وتُحدد قيمة المساعدة".

الكلمات المفتاحية
لبنان إعادة الإعمار علي حمية
إقرأ المزيد
المزيد
تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار
تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
حمية: إقرار الإطار المنهجي لإعادة الإعمار وهو استكمال للمرحلة الأولى
حمية: إقرار الإطار المنهجي لإعادة الإعمار وهو استكمال للمرحلة الأولى
لبنان منذ ساعة
الحكومة اللبنانية تقر آلية إعادة الإعمار
الحكومة اللبنانية تقر آلية إعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
شهيد باعتداء مسيّرة صهيونية على سيارة في أطراف صدّيقين 
شهيد باعتداء مسيّرة صهيونية على سيارة في أطراف صدّيقين 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار
تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
حمية: إقرار الإطار المنهجي لإعادة الإعمار وهو استكمال للمرحلة الأولى
حمية: إقرار الإطار المنهجي لإعادة الإعمار وهو استكمال للمرحلة الأولى
لبنان منذ ساعة
الحكومة اللبنانية تقر آلية إعادة الإعمار
الحكومة اللبنانية تقر آلية إعادة الإعمار
لبنان منذ ساعة
عون: إعادة الاعمار في صدارة أولوياتي وملف الأسرى أحمله إلى المحافل الدولية
عون: إعادة الاعمار في صدارة أولوياتي وملف الأسرى أحمله إلى المحافل الدولية
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة