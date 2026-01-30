شهد الجنوب اللبناني مساء اليوم الجمعة 30 كانون الثاني/يناير سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي "الإسرائيلي" على مناطق عدة، شملت الداوودية - المعمارية ووادي عزة، إضافة إلى الوادي بين بلدتي زفتا والنميرية والأودية بين عزة وكفروة والمناطق المحيطة بالمصيلح وتفاحتا والنجارية.





وتعمّد العدو استهداف معرضًا للآليات والجرافات في منطقة الداوودية والتي تُعنى بعمليات إعادة الإعمار، فيما أسفرت الغارات عن إصابة شخصين بإصابات طفيفة، وأدت الى حصول أضرار كبيرة بالممتلكات والطرق نتيجة حجم الردميات. وأفاد مراسل العهد بأن الطرقات انقطعت في بعض المناطق نتيجة حجم الدمار.





ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إقرار الحكومة اللبنانية منهجية إعادة الإعمار، فيما أشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار علي حمية إلى أن المرحلة الأولى من خطة إعادة الإعمار أنجزت، وأنه أصبح بالإمكان توثيق تكلفة إعادة الإعمار وبدء مرحلة تأمين الأموال اللازمة لاستكمال الخطة.

