ردّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على الخطوة العدائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وكتب علي لاريجاني، على منصة تويتر X: "من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يعلم أنه وفقًا لقرار مجلس الشورى الإسلامي، فإن جيوش الدول التي شاركت في قرار الاتحاد الأوروبي الأخير ضد الحرس الثوري تعتبر إرهابية، وبالتالي فإن العواقب ستقع على عاتق الدول الأوروبية التي اتخذت مثل هذا الإجراء".

الكلمات المفتاحية