2026-01-30 21:45
سجلت أسعار الذهب والفضة، اليوم الجمعة 30/1/2026، خسائر قياسية في التعاملات الفورية، حيث يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ 1983 بعد أن انخفض سعره بنسبة 11% في أحدث المعاملات بحسب وكالة "رويترز"؛ كما واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية وهوت بأكثر من 30% إلى 80.4 دولارًا للأونصة، علمًا أنها كانت قد سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا أمس الخميس عند 121.64 دولارًا للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم لفترة وجيزة إلى أقل من 5 آلاف دولار للأونصة مع ارتفاع الدولار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقالت رئيسة قسم أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد سوكي كوبر إن محفزات عمليات البيع قد تكون مزيجًا من العوامل، ومنها إعلان رئيس مجلس الاحتياطي المقبل وبيانات الاقتصاد الكلي.

وأضافت كوبر أنه سواء نظرنا إلى الدولار أو توقعات العوائد الحقيقية، فإن مزيجًا من هذه العوامل ساهم في تحفيز عمليات جني الأرباح.

