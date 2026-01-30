أكّد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن "جميع القواعد الأميركية في المنطقة تقع ضمن مرمى صواريخ ومُسيَّرات القوات المسلحة الإيرانية".

وشدد العميد أكرمي نيا على أن "أيّ عدوان جديد لن يبقى محدودًا بل سيؤدّي إلى اندلاع حرب واسعة النطاق تشمل كامل غرب آسيا".

وأوضح أنّ "إيران سترد فورًا وبقوة على أي هجوم، والخطط الدفاعية والهجومية جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن "الضرر الذي لحق بأنظمة الدفاع الجوي في العدوان السابق تم إصلاحه، مع استبدال بعض الأنظمة وإدخال منظومات جديدة لتعزيز قدرات الردع".

