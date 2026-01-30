أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن التعديلات التي أُدخلت على منهجية إعادة الإعمار كانت طفيفة جدًا ومحدودة، وجرى إقرارها خلال الجلسة نفسها دون الحاجة إلى تأجيل أو إعادة طرح المنهجية.

وأشارت إلى أن من أبرز هذه التعديلات إنشاء منصة رقمية ضمن وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء لتتبع طلبات المتضررين. وأضافت أن التعديلات الأخرى كانت تتعلق بالأرقام والسقوف المالية.

وأكدت الزين أن المنهجية الأساسية بقيت على حالها، وأن مجلس الجنوب سيستمر بدوره، نافية أي توجه لإلغائه أو استبداله بمؤسسة جديدة.

ناصر الدين: إقرار المنهجية والآلية يضع الملف على سكة التطبيق

أوضح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن الحكومة أقرت المنهجية اللازمة لإعادة الإعمار إلى جانب إقرار الآلية، كما كان مطروحًا ومطلوبًا في المرحلة السابقة، مبيِّنًا أن هذه الخطوة تضع الملف على مسار واضح وقابل للتنفيذ رغم التأخر في إقراره.

حيدر: حسم النقاط الأساسية والمرحلة المقبلة لتأمين التمويل

أعلن وزير العمل محمد حيدر أن الحكومة حسمت خلال الجلسة النقاط الأساسية المتعلقة بملف إعادة الإعمار، وأكد أن مسار إعادة الإعمار انطلق فعليًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تأمين التمويل اللازم، تمهيدًا للبدء العملي بعمليات إعادة الإعمار على الأرض.

