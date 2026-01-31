تزامنًا مع انطلاق ذكرى أيام "عشرة الفجر" المباركة، الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأعضاء حكومته العهد والميثاق مع مبادئ مفجّر الثورة الإسلامية الإمام السيد روح الله الخميني (قده)، وذلك أمام ضريحه في طهران.

بزشكيان وضع إكليلًا من الزهور على ضريح الإمام الخميني (قده)، وأهدى ثواب سورة الفاتحة المباركة لروحه الطاهرة، مجددًا العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الراحل والشهداء.

وفي كلمته بعد مراسم العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (قده)، حذّر بزشكيان من مساعي الأعداء لاستغلال الاحتجاجات الشعبية ودفعها نحو صراع داخلي يهدّد استقرار البلاد، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة كشفت محاولات منظّمة لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن.

وأشار بزشكيان إلى أن "الأعداء المتربّصين، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني وداعموه الغربيون، دأبوا على التحريض وبث الانقسام والعمل على إضعاف إيران"، موضحًا أنهم حاولوا توظيف بعض المطالب الاجتماعية المشروعة لتحويل مسار الاحتجاجات إلى العنف.

وأضاف أن هذه الجهات "سعت إلى جرّ الشارع نحو أعمال تخريب واغتيال واستهداف للممتلكات العامة، بما في ذلك الهجوم على القوات العسكرية والمراكز الخدمية"، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تتنافى كليًا مع مبادئ وأعراف الاحتجاج المدني.

وأكد أن الاستجابة لمطالب المحتجين والاستماع إلى أصواتهم تمثل مسؤولية أساسية للسلطات، لافتًا إلى أن وعي الشعب ويقظة القيادة حالا دون نجاح مخطّطات تمزيق النسيج الاجتماعي، دون أن يعفي ذلك المسؤولين من واجباتهم تجاه المواطنين.

وشدد بزشكيان على ضرورة مراجعة أساليب التعامل والأداء الحكومي بما يقطع الطريق أمام من يحاولون استغلال الاحتجاجات لنشر الفوضى والكراهية، مؤكدًا أن الخدمة الصادقة للشعب تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة مخطّطات الأعداء.

