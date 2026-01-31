كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقجي: مع الدبلوماسية العادلة ولإزلة التهديد قبل المفاوضات
عراقجي: مع الدبلوماسية العادلة ولإزلة التهديد قبل المفاوضات

2026-01-31 11:33
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعداد الجمهورية الإسلامية للدبلوماسية العادلة والمتوازنة، مشددًا في الوقت نفسه على أن الظروف الراهنة لا توفر أرضية جدية لإجراء مفاوضات نووية حقيقية مع الولايات المتحدة.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مع شبكة CNN التركية، أن الولايات المتحدة تحاول في كثير من الأحيان التواصل مع إيران عبر دول ثالثة، مؤكدًا أن أي مفاوضات واقعية وذات نتائج تتطلب أولًا إزالة أجواء التهديد والضغط، والتوصل إلى إطار واضح ومضمون محدد وقواعد ناظمة للتفاوض.

وأشار إلى أن المفاوضات لا يمكن فرضها بالقوة، وأن التوصل إلى اتفاق عادل غير ممكن من دون احترام متبادل وظروف متكافئة.

كما تابع أن إيران تمتلك القدرة الكاملة على الدفاع عن نفسها دون الحاجة للاعتماد على أي طرف خارجي، مضيفًا أن الأولوية بالنسبة لطهران ما تزال للدبلوماسية والحوار العقلاني.

وفي الشأن الإقليمي، شدد عراقجي على الدور المحوري الذي يلعبه الحرس الثوري في مكافحة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، لافتًا إلى أن بعض المواقف الأوروبية لا تقلل التوترات بل تسهم في تصعيدها.

وفي رسالة أصدرتها الجمهورية الإسلامية عبر منصة "إكس" عقب لقاءات عراقجي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، أكد الوزير الإيراني أن طهران لطالما كانت مستعدة للتعاون والتفاعل مع دول المنطقة من أجل حفظ السلام والاستقرار وحماية المنطقة من أي اعتداءات غير قانونية.

وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية كانت بناءة ومثمرة، مؤكدًا أن إيران لم تسعَ أبدا لامتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة للدخول في اتفاق نووي عادل ومنصف يحفظ حقوق ومصالح الشعب الإيراني، ويشمل ضمان عدم امتلاك السلاح النووي ورفع العقوبات بشكل فعال.

كما ثمّن عراقجي الدور البناء الذي تضطلع به تركيا والدول الجارة في دعم مسار السلام والاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن إيران ترحب بهذه الجهود وتقدرها.

