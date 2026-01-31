في اليوم الـ113 من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، استشهد سبعة فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء غارات جوية "إسرائيلية" استهدفت شققًا سكنية وخيامًا للنازحين في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف نفذته مروحية "إسرائيلية" استهدف شقة سكنية قرب مفترق حيدر غرب مدينة غزة.

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن من بين الشهداء طفلتين وسيدة، إضافة إلى أربعة مصابين نُقلوا إلى مستشفى الشفاء.

كما أُصيب خمسة فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية قرب موقف جباليا وسط مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، قصفت قوات الاحتلال فجر اليوم خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء شمال خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة عدد آخر.

وشن الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من خان يونس.

كما قصفت طائرات حربية "إسرائيلية" شرق مخيم البريج وسط القطاع دون تسجيل إصابات.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 504 شهداء، إضافة إلى 1356 مصابًا، فيما تم انتشال 715 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 71667 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 171343.

الكلمات المفتاحية