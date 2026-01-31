تواصلت الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، عقب مقتل مواطنين اثنين برصاص عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال الفترة الأخيرة.

وتجمع مئات المتظاهرين في حديقة مبنى الحكومة بالمدينة، الجمعة 30 كانون الثاني/يناير 2026، رغم انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 14 درجة مئوية سالب.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لوكالة الهجرة، ورفعوا لافتات تطالب بمغادرة عناصرها ولاية مينيسوتا.

ومنذ 7 كانون الثاني/يناير الجاري، تشهد عدة مدن أميركية احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بـ"العنف المميت" الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

الكلمات المفتاحية