شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيد السعيد محمد أحمد يوسف (فطرس) الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه، وذلك بمراسم تكريمية تليق بمقام الشهادة، بمشاركة عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين أمين شري وعلي عمار، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله محمد الخنسا، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وتولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله. وعلى وقع عزف موسيقى لحن الشهادة من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، تقدم حملة النعش نحو المنصة الرئيسة وأمامه راية حزب الله، ثم عُزفت موسيقى النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله، وبعد ذلك، أدت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر بإمامة الشيخ خليل وزق، قبل أن يُوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية