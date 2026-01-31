كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"كل الوطن مقاومة".. دعوة للمشاركة في التجمع الجماهيري الأربعاء المقبل في وسط بيروت

2026-01-31 18:49
دعت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والمنظمات الشبابية والطلابية والنقابات والاتحادات العمالية والجمعيات الأهلية والناشطون، إلى المشاركة في التجمّع الجماهيري الكبير تحت شعار "كل الوطن مقاومة"، وذلك الساعة الرابعة من عصر الأربعاء 4 شباط/فبراير 2026 أمام مبنى "الإسكوا" في وسط بيروت،

وأكّدت، في بيان، أنّ التجمّع يأتي "تنديدًا بالعدوان الصهيوني على لبنان والاحتلال المستمر لأرضه ومنع إعادة الإعمار أمام الصمت الحكومي والدولي، وتضامنًا مع الأسرى والمبعَدين عن بلداتهم وقراهم".

لبنان إعادة الإعمار الأسرى المقاومة الجنوب بيروت العدوان الصهيوني
