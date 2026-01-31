أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي العراقي اللواء علي الحمداني، عن تنفيذ عمليات أمنية استباقية في صحراء كربلاء، التزامًا بتوجيهات القيادات الأمنية، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة النصف من شعبان.

وأكد الحمداني خلال مؤتمر صحفي أن التنسيق العالي بين هيئة الحشد الشعبي والجيش العراقي وقيادات العمليات في الفرات الأوسط والأنبار مستمر وبمستوى متقدم، مشيرًا إلى أن قاطع الحشد الشعبي سيتولى مسؤولية القاطع الجنوبي، بمشاركة المعاونيات والمديريات المساندة والتشكيلات كافة.

وأوضح أن جميع أبناء الحشد الشعبي في حالة جاهزية تامة، وبالتزام وانضباط عاليين، لضمان نجاح الجهدين الأمني والخدمي وتأمين الزيارة المليونية، بما يحقق انسيابية الحركة ويحفظ سلامة الزائرين.

