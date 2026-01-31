ألحق فريق الصفاء خسارة ثانية بالنجمة، الوصيف وحامل اللقب، بفوزه عليه بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما بعد ظهر اليوم السبت 31 كانون الثاني/يناير 2026 على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية؛ وتأتي هذه المواجهة ضمن المرحلة الـ 13، والثانية إيابًا، من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد قدوح في الدقيقة 38.

وعلى ملعب عباس ناصر في بلدية العباسية الجنوبية، نجح شباب الساحل في قلب تأخره خلال الشوط الأول إلى فوز مثير في اللحظات الأخيرة على التضامن صور بنتيجة 2-1. وكان التضامن قد تقدم عن طريق زاهر سماحي في الدقيقة 9، قبل أن ينتفض الساحل ويسجل هدفين عبر فيكتور اباتا وحيدر خريس في الدقيقتين 90 و 90+5.

