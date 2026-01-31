كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وزير الصحة يفتتح برنامج تمكين صيادلة المستشفيات ويؤكد العمل على تحسين الجعالة

لبنان

العدو يواصل اعتداءاته.. شهيد بغارة صهيونية على بلدة رب ثلاثين
لبنان

العدو يواصل اعتداءاته.. شهيد بغارة صهيونية على بلدة رب ثلاثين

2026-01-31 20:13
20

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن جرّاء استهداف الطيران الصهيوني المسيّر له خلال وجوده على سطح منزله في بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان.

وفي إطار العدوان الصهيوني المتواصل على سيادة لبنان، ألقت محلقة صهيونية معادية قنبلة صوتية باتجاه بلدة الضهيرة.

ونفّذت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر السبت 31/1/2026، توغلًا إلى تجمع الشاليهات التابعة لبلدية الخيام، وفجّرت إحدى الغرف التي تعرّضت أمس لقنابل صوتية ألقتها محلقات معادية ودمرتها بالكامل.

وألقت كذلك محلقة صهيونية قنبلة صوتية باتجاه بلدة عيتا الشعب.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان رب الثلاثين
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يفتتح برنامج تمكين صيادلة المستشفيات ويؤكد العمل على تحسين الجعالة
وزير الصحة يفتتح برنامج تمكين صيادلة المستشفيات ويؤكد العمل على تحسين الجعالة
لبنان منذ دقيقة
العدو يواصل اعتداءاته.. شهيد بغارة صهيونية على بلدة رب ثلاثين
العدو يواصل اعتداءاته.. شهيد بغارة صهيونية على بلدة رب ثلاثين
لبنان منذ 17 دقيقة
فيديو| دمار هائل جراء غارات الاحتلال على معرض الجرافات والآليات في الداودية
فيديو| دمار هائل جراء غارات الاحتلال على معرض الجرافات والآليات في الداودية
لبنان منذ 29 دقيقة
"كل الوطن مقاومة".. دعوة للمشاركة في التجمع الجماهيري الأربعاء المقبل في وسط بيروت
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
العدو يواصل اعتداءاته.. شهيد بغارة صهيونية على بلدة رب ثلاثين
العدو يواصل اعتداءاته.. شهيد بغارة صهيونية على بلدة رب ثلاثين
لبنان منذ 17 دقيقة
فيديو| دمار هائل جراء غارات الاحتلال على معرض الجرافات والآليات في الداودية
فيديو| دمار هائل جراء غارات الاحتلال على معرض الجرافات والآليات في الداودية
لبنان منذ 29 دقيقة
مشهد الوداع الأخير.. تمارا شحيمي عادت لتحتضن أرضها فاحتضنتها الشهادة
مشهد الوداع الأخير.. تمارا شحيمي عادت لتحتضن أرضها فاحتضنتها الشهادة
خاص العهد منذ 9 ساعات
تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار
تصعيد صهيوني على الجنوب اللبناني بعد إقرار الحكومة لمنهجية إعادة الإعمار
لبنان منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة