أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن جرّاء استهداف الطيران الصهيوني المسيّر له خلال وجوده على سطح منزله في بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان.

وفي إطار العدوان الصهيوني المتواصل على سيادة لبنان، ألقت محلقة صهيونية معادية قنبلة صوتية باتجاه بلدة الضهيرة.

ونفّذت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر السبت 31/1/2026، توغلًا إلى تجمع الشاليهات التابعة لبلدية الخيام، وفجّرت إحدى الغرف التي تعرّضت أمس لقنابل صوتية ألقتها محلقات معادية ودمرتها بالكامل.

وألقت كذلك محلقة صهيونية قنبلة صوتية باتجاه بلدة عيتا الشعب.

