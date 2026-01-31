Your browser does not support the video tag.

شهدت شوارع العاصمة البريطانية لندن، السبت 31/1/2026، مسيرة حاشدة دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديدًا بالانتهاكات المستمرة بحقه، بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا في عدد من الساحات الرئيسية قبل أن ينطلقوا في مسار طويل جاب شوارع المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها شعارات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزّة وحماية المدنيين.

وردّد المشاركون هتافات تطالب بوقف تسليح "إسرائيل" ووقف الدعم العسكري، إلى جانب الدعوة لعدم التدخل في شؤون قطاع غزّة، كما وجّهوا انتقادات للحكومة البريطانية مطالبين إياها بعدم الانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، معتبرين أن هذه الخطوة "قد تشكّل غطاءً سياسيًا لإعادة احتلال القطاع أو فرض ترتيبات لا تعبّر عن إرادة سكانه".

وتزامنت المسيرة مع حملات عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حيث رفع المتظاهرون صورًا ولافتات تدعو إلى إطلاق سراحهم ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، ساد القلق في أوساط المنظمين بعد سماح الشرطة البريطانية لحزب يميني معروف بمواقفه المناهضة للقضية الفلسطينية والمسلمين بتنظيم تحرك في مسار قريب من خط المسيرة، ما أثار مخاوف من احتمال وقوع احتكاكات بين الطرفين. واتُّخذت إجراءات أمنية إضافية لتفادي أي توتر، وسط انتشار ملحوظ لعناصر الشرطة في محيط نقاط التجمع وخطوط السير.

ورغم هذه الهواجس، استمرت التظاهرة بشكل منظم في شوارع لندن لساعات عدة، حيث شدد المشاركون على الطابع السلمي للتحرك، مجددين تأكيدهم على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية وحقوق المدنيين في قطاع غزّة، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء التطورات الإنسانية والسياسية في المنطقة.

