في إطار تعزيز روح المسؤولية الإنسانية وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، أطلقت مؤسسة الجرحى في لبنان - قسم بيروت بالتعاون مع مستشفى الرسول الأعظم (ص) حملة تبرّع بالدم، تزامنًا مع ذكرى الرابع من شعبان، وذلك نهار السبت في الرابع من كانون الثاني / يناير.

شكّلت الحملة مساحة صادقة للتعبير عن معنى البذل، حيث شارك عدد من الجرحى الذين لم تنل إصاباتهم من إرادتهم، فحضروا ليؤكدوا أن العطاء يُقاس بصدق الانتماء. وجاءت هذه المبادرة كترجمة عملية لقيم الإيثار، ورسالة حياة تُكتب بدمٍ يُمنح، وصبرٍ يحوّل الألم إلى أمل.

