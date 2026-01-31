نعى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى اللبنانيين "فقيد العلم والتقوى حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد إبراهيم يوسف مرتضى".

وقال الشيخ الخطيب، في بيان، إنّ السيد مرتضى "أفنى معظم عمره في خدمة الدين الحنيف، فكان الراحل مثال العالم الرباني العامل في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وتبليغ أحكام الدين وتعاليمه ونشر العقيدة الإسلامية، عامِلًا في سبيل إصلاح المجتمع وهداية المؤمنين".

أضاف: "لقد قضى العلامة الراحل شطرًا من حياته في تَلقّي العلوم الدينية في النجف الأشرف على كبار فقهائها، وبالأخص على المرجع الراحل السيد أبو القاسم الخوئي والمرجع المبدع الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدّس الله سرهما وغيرهما من العلماء، وتتلمذ على يديه فيها نخبة من العلماء الأفاضل في مرحلة السطوح، وأكمل نشاطه التدريسي والتبليغي بعد عودته إلى لبنان ثم في إفريقيا".

وتابع قوله: "لقد ترك رحيل العلامة الفقيد فراغًا كبيرًا في الساحة العلمية والتبليغية، ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير جزاء العاملين".

وأعلن الشيخ الخطيب عن أن "جثمان الفقيد سيُشيَّع في بلدته دير قانون رأس العين يوم غد الأحد الواقع الأول من شباط الحالي، عند الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر".

الكلمات المفتاحية