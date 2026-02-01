أفادت مصادر أميركية لـ "رويترز"، بأن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص للعراق، مارك سافايا، لم يعد يشغل منصبه بعد فشله بمنع ترشح رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.

وكان ترامب قد عين سافايا مبعوثًا خاصًا لبغداد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو رجل أعمال عراقي أميركي، عمل مديرًا لنشاط تجاري للقنب في ديترويت، ويوصف بـ "افتقاره للخبرة الدبلوماسية".

وقال مسؤول عراقي كبير لـ "رويترز" إن هناك اعتقادًا بأن سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث ​الخاص إلى سورية، توم براك، والذي سافر إلى أربيل ⁠في وقت سابق من الأسبوع الجاري للقاء قوات سورية الديمقراطية "قسد"، سيتولى حقيبة العراق في وزارة الخارجية، في ما امتنع متحدث باسم براك عن التعليق.

يأتي هذا بعدما وصف ترامب عودة المالكي إلى المنصب بـ "الخيار السيّئ للغاية" الذي سيمنع واشنطن من "مساعدة العراق"، في ما جدّد الإطار التنسيقي في العراق أمس، تمسكه بمرشحه، مشددًا على أن "اختيار رئيس الحكومة شأن دستوري عراقي خالص".

الكلمات المفتاحية