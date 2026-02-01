كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الصحف الإيرانية تتناول التوتر مع واشنطن وتستعدّ لذكرى عودة الإمام الخميني

لبنان

الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في صيدا ينفذ 227 مهمّة خلال كانون الثاني
لبنان

الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في صيدا ينفذ 227 مهمّة خلال كانون الثاني

2026-02-01 09:20
الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في صيدا ينفذ 227 مهمّة خلال كانون الثاني 2026
69

سجّل قطاع صيدا في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، خلال شهر كانون الثاني 2026، نشاطًا إنسانيًا ومدنيًا متواصلًا في مدينة صيدا والبلدات التابعة لها، بينها حارة صيدا، عنقون، حومين التحتا، بنعفول، أركي، عزة، زيتا، رومين، كفرحتّى، قناريت، مغدوشة، عبرا، الغازية..، حيث نفّذ عناصر الدفاع المدني مجموعة من التدخلات وفق التالي.

بلغ إجمالي عدد المهمات التي نفذها القطاع خلال الشهر 227 مهمة، توزعت على الشكل التالي:

عمليات إطفاء حرائق (منازل، أعشاب، سيارات...) بلغت 13 مهمة.

خدمة طبية ميدانية، غرفة طبية، خدمة منزلية وإعارة تجهيزات طبية بلغت 127 مهمة.

مهام نقل (مرضى - وفيات - إنقاذ) بلغت 82 مهمة.

مواكبة لأنشطة وفعاليات اجتماعية وصحية بلغت 5 مهمات.

وأكد شباب الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية استمرارهم في أداء واجبهم بروح الوفاء والعطاء، وعلى جهوزيتهم الدائمة للتدخل في أي وقت لإنقاذ الأرواح ومساندة المجتمع، في السلم كما في الأزمات، بإيمان راسخ بأن هذه الرسالة إنسانية قبل كلّ شيء.

 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الهيئة الصحية الإسلامية الدفاع المدني صيدا
إقرأ المزيد
المزيد
الموسوي يرد على كلام سيمون كرم: تجاوز للصلاحيات وتبرير للعدو
الموسوي يرد على كلام سيمون كرم: تجاوز للصلاحيات وتبرير للعدو
لبنان منذ 7 دقائق
الحاج حسن: حزب الله مع الانتخابات في موعدها والسيادة لا تتحقق دون تحرير الأرض
الحاج حسن: حزب الله مع الانتخابات في موعدها والسيادة لا تتحقق دون تحرير الأرض
لبنان منذ 51 دقيقة
برو: محاولات الشرخ مع حركة أمل ستفشل و
برو: محاولات الشرخ مع حركة أمل ستفشل و"مزايدات" الموازنة انتهت بإيقاف البث
لبنان منذ 59 دقيقة
السيد فضل الله يحذّر من خطاب الشتائم ويؤكد أنّ الوطن لا يُبنى بالاستفزاز
السيد فضل الله يحذّر من خطاب الشتائم ويؤكد أنّ الوطن لا يُبنى بالاستفزاز
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الحاج حسن: حزب الله مع الانتخابات في موعدها والسيادة لا تتحقق دون تحرير الأرض
الحاج حسن: حزب الله مع الانتخابات في موعدها والسيادة لا تتحقق دون تحرير الأرض
لبنان منذ 51 دقيقة
برو: محاولات الشرخ مع حركة أمل ستفشل و
برو: محاولات الشرخ مع حركة أمل ستفشل و"مزايدات" الموازنة انتهت بإيقاف البث
لبنان منذ 59 دقيقة
هاشم يستبعد تدهورًا عسكريًا قريبًا ويؤكد ضرورة إستراتيجية أمنية وطنية
هاشم يستبعد تدهورًا عسكريًا قريبًا ويؤكد ضرورة إستراتيجية أمنية وطنية
لبنان منذ ساعة
الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في صيدا ينفذ 227 مهمّة خلال كانون الثاني
الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في صيدا ينفذ 227 مهمّة خلال كانون الثاني
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة