سجّل قطاع صيدا في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، خلال شهر كانون الثاني 2026، نشاطًا إنسانيًا ومدنيًا متواصلًا في مدينة صيدا والبلدات التابعة لها، بينها حارة صيدا، عنقون، حومين التحتا، بنعفول، أركي، عزة، زيتا، رومين، كفرحتّى، قناريت، مغدوشة، عبرا، الغازية..، حيث نفّذ عناصر الدفاع المدني مجموعة من التدخلات وفق التالي.

بلغ إجمالي عدد المهمات التي نفذها القطاع خلال الشهر 227 مهمة، توزعت على الشكل التالي:

عمليات إطفاء حرائق (منازل، أعشاب، سيارات...) بلغت 13 مهمة.

خدمة طبية ميدانية، غرفة طبية، خدمة منزلية وإعارة تجهيزات طبية بلغت 127 مهمة.

مهام نقل (مرضى - وفيات - إنقاذ) بلغت 82 مهمة.

مواكبة لأنشطة وفعاليات اجتماعية وصحية بلغت 5 مهمات.

وأكد شباب الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية استمرارهم في أداء واجبهم بروح الوفاء والعطاء، وعلى جهوزيتهم الدائمة للتدخل في أي وقت لإنقاذ الأرواح ومساندة المجتمع، في السلم كما في الأزمات، بإيمان راسخ بأن هذه الرسالة إنسانية قبل كلّ شيء.

