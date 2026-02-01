كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

شُهداء ونسف مبانٍ وإطلاق نار في غزّة
شُهداء ونسف مبانٍ وإطلاق نار في غزّة

2026-02-01 09:40
54

في اليوم الـ114 من اتفاق وقف الحرب، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف مواطنين في منطقة محور "نتساريم" جنوب مدينة غزّة.

وأدت الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى استشهاد 33 مواطنًا وعشرات المصابين في مختلف مناطق قطاع غزّة.

وفجر اليوم الأحد (1 شباط/ فبراير 2026)، نسف الجيش "الإسرائيلي" مبانٍ سكنية في مناطق انتشاره شرقي مدينتي خان يونس وغزّة.

وأطلقت آليات "إسرائيلية" النار في محور موراج شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية في المدينة.

كما أطلقت مسيّرات "إسرائيلية" النار تجاه شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزّة.

الإحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 525 إضافة إلى 1386 مصابًا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 715 شهيدًا وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 71669 شهيدًا والمصابين 171483.

