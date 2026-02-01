كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

لقاءات قطرية-إيرانية في طهران لبحث التطورات الإقليمية
إيران

لقاءات قطرية-إيرانية في طهران لبحث التطورات الإقليمية

2026-02-01 10:21
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، أجرى لقاءات رسمية رفيعة المستوى خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس السبت 31 كانون الثاني / يناير 2026. وأوضح في تصريح له أن الوزير القطري التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إضافة إلى علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار بقائي إلى أن هذه اللقاءات تندرج في إطار استكمال المشاورات والاتّصالات الجارية بين دول المنطقة، وتركّزت على مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلام في المنطقة.

الجمهورية الاسلامية في إيران قطر الخارجية الايرانية ​إسماعيل بقائي​
