كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هاشم يستبعد تدهورًا عسكريًا قريبًا ويؤكد ضرورة إستراتيجية أمنية وطنية

إيران

الإمام الخامنئي: أي حرب أميركية على إيران ستكون إقليمية والشعب سيردّ بقوة
إيران

الإمام الخامنئي: أي حرب أميركية على إيران ستكون إقليمية والشعب سيردّ بقوة

2026-02-01 11:05
71

أكد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي أنّ على الأميركيين أن يدركوا أنّ إشعال أي حرب ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يبقى ضمن نطاق محدود، بل سيتحوّل إلى حرب إقليمية شاملة. وشدّد على أنّ إيران لم تكن يومًا البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي بلد، إلا أنّ الشعب الإيراني، سيوجه ضربة قوية وحاسمة لأي طرف يعتدي عليه.

و أشار الإمام الخامنئي إلى أنّ الحديث الأميركي المتكرّر عن الحرب والتحشيد العسكري ضدّ إيران ليس أمرًا جديدًا، لافتًا إلى أنّ الجمهورية الإسلامية واجهت مثل هذه التهديدات على امتداد تاريخها. وأضاف أنّ المسؤولين الأميركيين يواصلون التلويح بخيار الحرب، ويزعمون أنّ "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة"، في وقت يعلن فيه الرئيس الأميركي مرارًا إرسال سفن حربية إلى المنطقة.

وتطرق الإمام الخامنئي إلى الأحداث الداخلية الأخيرة، معتبرًا أنّها كانت أشبه بمحاولة انقلاب عسكري، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّها أُفشلت بشكل حاسم. وأوضح أنّ الهدف من هذه الفتنة كان تدمير المراكز الحساسة والمؤثرة في إدارة البلاد، مشيرًا إلى أنّ استهداف قوات الشرطة والمراكز الإدارية يعكس طبيعة هذا المخطّط الانقلابي.

وختم الإمام الخامنئي بالتأكيد على ضرورة أن لا يهاب الشعب الإيراني هذه التهديدات، داعيًا إلى عدم التأثر بالحرب النفسية والضغوط، ومشددًا على أنّ وعي الشعب وثباته يشكّلان الضمانة الأساسية في مواجهة التحديات.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
الإمام الخامنئي: أي حرب أميركية على إيران ستكون إقليمية والشعب سيردّ بقوة
الإمام الخامنئي: أي حرب أميركية على إيران ستكون إقليمية والشعب سيردّ بقوة
إيران منذ ساعة
حاجي بابائي: إيران اليوم لاعب دولي وأعداؤها يستهدفون تفكيك قوتها لا إسقاطها
حاجي بابائي: إيران اليوم لاعب دولي وأعداؤها يستهدفون تفكيك قوتها لا إسقاطها
إيران منذ ساعة
قاليباف يوعز بمتابعة تصنيف الملحقين العسكريين الأوروبيين كإرهابيين
قاليباف يوعز بمتابعة تصنيف الملحقين العسكريين الأوروبيين كإرهابيين
إيران منذ ساعتين
لقاءات قطرية-إيرانية في طهران لبحث التطورات الإقليمية
لقاءات قطرية-إيرانية في طهران لبحث التطورات الإقليمية
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الإمام الخامنئي: أي حرب أميركية على إيران ستكون إقليمية والشعب سيردّ بقوة
الإمام الخامنئي: أي حرب أميركية على إيران ستكون إقليمية والشعب سيردّ بقوة
إيران منذ ساعة
حاجي بابائي: إيران اليوم لاعب دولي وأعداؤها يستهدفون تفكيك قوتها لا إسقاطها
حاجي بابائي: إيران اليوم لاعب دولي وأعداؤها يستهدفون تفكيك قوتها لا إسقاطها
إيران منذ ساعة
قاليباف يوعز بمتابعة تصنيف الملحقين العسكريين الأوروبيين كإرهابيين
قاليباف يوعز بمتابعة تصنيف الملحقين العسكريين الأوروبيين كإرهابيين
إيران منذ ساعتين
لقاءات قطرية-إيرانية في طهران لبحث التطورات الإقليمية
لقاءات قطرية-إيرانية في طهران لبحث التطورات الإقليمية
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة