أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أنّ محاولات البعض لإيجاد شرخ بين حزب الله وحركة أمل وتحديدًا مع دولة الرئيس نبيه بري، هي محاولات ستبوء بالفشل. جاء كلام النائب برو خلال لقاء سياسي نظمته التعبئة التربوية لحزب الله وتجمع المعلمين في جبيل وكسروان مع عدد من الأساتذة الجامعيين والمعلمين والطلاب الجامعيين.

ولفت النائب برو إلى أنّ "حفلة المزايدات خلال نقاش الموازنة انتهت بمجرد إنهاء البث المباشر داخل قاعة المجلس النيابي"، مؤكدًا أنّ هذا يثبت أن البعض حاول استثمار منصة البرلمان للاستعراض الانتخابي. وأضاف: "هناك من لديه عقدة الجمهور في الوقت الذي تمتلك المقاومة في لبنان القدرة على الحديث مع جمهورها الواعي بشكل مباشر دون الحاجة لركوب أي موجة كما يفعل البعض بشكل غرائزي".

وأشار النائب برو إلى "ضرورة مقاربة التهديدات الصهيونية على المستوى الرسمي والشعبي بشكل جدي، وليس بهذه الخفة التي يتعاطى بها بعض المسؤولين، فالتدخلات الأميركية أصبحت واضحة للبنانيين من أجل كسر إرادة المقاومة".

وختم النائب برو بالقول: "البعض في لبنان ينظر للانتخابات النيابية القادمة كمحطة لاستكمال العدوان على لبنان بعد الفشل على المستوى العسكري والنفسي، من خلال كسر التمثيل الميثاقي للثنائي الوطني. فأمام هذا الواقع المسؤولية تصبح مسؤولية وطنية وحفظ للوجود على كافة المستويات".

الكلمات المفتاحية