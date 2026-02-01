نظّمت جمعية "شارلوا - فلسطين" في بلجيكا فعالية إعلامية وثقافية في مدينة شارلوا، تضامنًا مع الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وتضمنت الفعالية عرضًا لمواد تعريفية إعلامية شملت ملصقات وصورًا للأسرى، إلى جانب تقديم معلومات وبيانات باللغتين الفرنسية والانجليزية، تناولت قضايا الأسرى، وظروف اعتقالهم، والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى معاناة عائلاتهم في ظل سياسات القمع والعقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وشهد موقع الفعالية تفاعلًا لافتًا، حيث زاره المئات من المارة، وشارك فيه عشرات المتضامنين الذين عبّروا عن دعمهم لنضال الأسرى وحقهم في الحرية.

ويأتي هذا النشاط في سياق الحراك التضامني المتواصل للجمعية، إذ كانت "شارلوا - فلسطين" قد شاركت الأسبوع الماضي في وفد تضامني إلى لبنان نظمته شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، تأكيدًا على التزامها بدعم قضية الأسرى وتعزيز التضامن الدولي مع نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني.

