أصيب مواطن لبناني بجروح، اليوم الأحد (1 شباط/ فبراير 2026)، في عدوان "إسرائيلي" بغارة من مسيّرة على بلدة قنّاريت قضاء صيدا جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وأفيد، في وقتٍ سابق اليوم، بإطلاق مسيّرة "إسرائيلية" خمسة صواريخ استهدفت جرّافة في بلدة قناريت.

كما أعلنت وزارة الصحة عن جريح آخر من جرّاء غارة الاحتلال "الإسرائيلي" على معروب قضاء صور ليل أمس.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة أغارت مسيّرة "إسرائيلية" على مركبة بين بلدتي عبا والدوير جنوبي البلاد، فيما استهدفت محلقة "إسرائيلية" محيط منزل مأهول بقنبلة في بلدة بليدا.

إلى ذلك، ينفّذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" منذ الواحدة والثلث من بعد ظهر اليوم الأحد، غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط، وسط تحليق مكثّف للطائرات الحربية "الإسرائيلية" في أجواء الجنوب اللبناني، وأيضًا بيروت.

وفجر اليوم، توغّلت قوة "إسرائيلية" في بلدة ربّ ثلاثين - قضاء مرجعيون وفجّرت منزلين، ما ألحق أضرارًا في منازل مجاورة.

وألقت مسيّرة "إسرائيلية" فجرًا أيضًا قنبلة صوتية مستهدفة حفّارة كانت استهدفت سابقًا في بلدة عيتا الشعب، من دون وقوع إصابات.

وقالت بلدية عيتا الشعب، في بيان، إنّ إلقاء القنبلة الصوتية على حفّارة داخل البلدة، رُصد بالتزامن مع تحليق طائرتين زراعيتين فوق منطقة الحمى في أطراف البلدة، حيث قامتا برشّ الأشجار والأراضي الزراعية بموادّ يُشتبه بأنها سامّة، ما أثار حالة من القلق لدى الأهالي لما قد يترتّب عن ذلك من أضرار بيئية وزراعية خطيرة.

وتابعت البلدية أنّها "تضع هذه التطوّرات بعهدة الجهات المعنية"، داعيةً إلى متابعة الموضوع بشكل عاجل، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم والثروة الزراعية.

كما طالبت البلدية الجهات الرسمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها حيال ما تتعرّض له البلدة من اعتداءات متكرّرة.

هذا؛ ونفّذت مسيّرة "إسرائيلية"، قرابة الثانية والثلث من بعد ظهر اليوم الأحد، غارة جوية بصاروخين موجهين متسهدفة سيارة رابيد على طريق بلدة الدوير - وطى عبا عند المدخل الجنوبي للدوير، بمحاذاة مشاتل علي حوماني.

وادت الغارة إلى استشهاد سائق الرابيد من آل عميص من بلدة عبا، وجرح الفتى علي م. ف. (9 سنوات) كان مع أهله بسيارتهم لحظة وقوع الغارة واصطدمت سيارتهم بجانب الطريق.

كما جرحت الطفلة ميلا ع. ح. (4 سنوات) كانت تلهو في باحة منزلها قرب الطريق.

كما أدت الغارة إلى إلحاق أضرار فادحة بالمنازل المجاورة وبسيارة مرسيدس كانت مركونة جانب الطريق تعود للمواطن علي ح.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاك السيادة اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، باعتداءاته على القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، وخرق الأجواء اللبنانية كافة بالمُسيّرات والطائرات الحربية.

إيران تدين الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على لبنان

وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدّة، العدوان "الإسرائيلي" على المناطق السكنية في لبنان، مؤكّدةً أنّها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

ودعت طهران المجتمع الدولي إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمحاسبة الكيان "الإسرائيلي" ووقف عدوانه.

