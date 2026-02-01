في أجواء عابقة بالأنس بمناسبة ولادة منقذ البشرية الإمام المهديّ (عج)، وبرعاية سماحة الشيخ حسين زين الدين، نظم منتدى "نَسَم" الثقافي بالتعاون مع مركز الإمام الخميني الثقافي أمسية أدبية بعنوان "فنقرّ عينًا"، في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية.

حضر الأمسية مدير مركز الإمام الخميني الثقافي الشيخ محمد حشوش وفضيلة الشيخ فادي رضا، والمسؤول الإعلامي في منطقة جبل عامل الثانية الحاج عماد عواضة، إلى جانب عدد من الفعاليات الثقافية.

وقد ألقى راعي الحفل الشيخ زين الدين كلمة تطرّق فيها إلى أهمية الكلمة والأدب في جهاد التبيين، مشيرًا إلى أن أرض عاملة تفيض شعرًا وأدبًا.

وشارك في الأمسية الشاعرة زينب شريم بمجموعة قصائد عرّجت من خلالها على ولادة الأقمار الشعبانية ومولد الحجّة المنتظر (عج)، فيما أطلّ الأستاذ الشاعر محمد ترحيني على المناسبة من تلال عاملة الأبية وأبنائها الشرفاء.

وتضمن البرنامج تقريرًا عرض أهم أنشطة منتدى "نسم" للعام 2025، وإعلانًا بتحول المشروع إلى منتدى يحمل اسم منتدى "نسم" الثقافي، بالإضافة إلى تخريج المشاركات في دورة الكتابة الإبداعية، وإعلان أسماء الفائزات في مسابقة "فاطمة الملهمة".

