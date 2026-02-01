لبنان
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
لبنان
حزب الله ردًا على بيان وزارة الداخلية السورية: ليس للحزب أي تواجد على الأراضي السورية
بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله حول بيان وزارة الداخلية السورية:
تعليقًا على التهم التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية اليوم وزج إسم حزب الله فيها جزافًا، تؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجددًا الموقف المعلن السابق، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سورية، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة سورية وأمن شعبها.