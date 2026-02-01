كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله ردًا على بيان وزارة الداخلية السورية: ليس للحزب أي تواجد على الأراضي السورية
لبنان

2026-02-01 16:36
بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله حول بيان وزارة الداخلية السورية:‏

تعليقًا على التهم التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية اليوم وزج إسم حزب الله فيها جزافًا، تؤكد العلاقات ‏الإعلامية في حزب الله مجددًا الموقف المعلن السابق، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة ‏مع أي طرف في سورية، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة ‏سورية وأمن شعبها.‏

الكلمات المفتاحية
حزب الله العلاقات الإعلامية في حزب الله سورية
