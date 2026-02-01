أشادت شخصيات سياسية وحزبية ودينية بالوثيقة السياسية لحزب الراية الوطني، وأكدت في تصريح لموقع العهد الإخباري أن الوثيقة تشكّل محطة وطنية جامعة لما تحمله من تأكيد على السيادة الوطنية وخيار المقاومة، ودعوة واضحة إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار وحماية لبنان في هذه المرحلة الحسّاسة.

في هذا السياق، رحّب عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب في تصريح لموقع "العهد الإخباري"، بمبادرة حزب الراية الوطني، مؤكدًا أنها تسعى إلى تعزيز بيئة المقاومة وحماية سيادة لبنان، مع التركيز على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة، وبناء مستقبل أفضل من خلال التنسيق والعمل المشترك بين القوى الوطنية.

كذلك، أعرب النائب ينال صلح لموقعنا عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا أن الوثيقة تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية سيادة لبنان. وشدد صلح على أن حزب الراية يسعى من خلال هذه الخطوة إلى معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتعزيز التضامن بين مختلف القوى السياسية والوطنية، معربًا عن تفاؤله بـمستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا للبنان من خلال العمل المشترك والمسؤول.

بدوره الوزير السابق عدنان منصور رأى في تصريحه لـ"العهد" أن إعلان وثيقة حزب الراية الوطني يمثل خطوة ضرورية لترسيخ السيادة الوطنية ووحدة لبنان، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحّة وتحفيز العمل المشترك بين القوى السياسية، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس إرادة حقيقية لبناء مستقبل مستقر ومتين للبنان.

أما رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي قال في تصريحه إن:" وثيقة حزب الراية الوطني تمثل دعوة للعمل الوطني المشترك والالتزام بمصلحة لبنان العليا. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم التضامن والمواطنة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أن الوحدة بين مختلف القوى الوطنية تشكّل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".

وشدد الشيخ صالح ضو رئيس جمعية الإرشاد والتواصل في تصريحه لـ"العهد الإخباري" على أن وثيقة حزب الراية الوطني تؤكد التزامه بتعزيز فكر المقاومة كركيزة أساسية لحماية الوطن. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى دمج جهود القوى الوطنية مع المقاومة في مواجهة أي تهديدات خارجية.

ورأى الشيخ محمد اللبابيدي الأمين العام للمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه في حديثه لموقعنا، أن وثيقة حزب الراية الوطني تمثل خارطة طريق لتعزيز السيادة الوطنية ودعم المقاومة كخط الدفاع الأول عن لبنان وأمنه، وأن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز التضامن بين القوى الوطنية والمجتمع المدني، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بما يعزز قدرة الدولة عل فرض الاستقرار وحماية الأرض والمواطنين.

