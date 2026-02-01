كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الرئيس عون من إسبانيا: نطالب بإجراءات حازمة لإلزام
لبنان

الرئيس عون من إسبانيا: نطالب بإجراءات حازمة لإلزام "إسرائيل" بتنفيذ القرار 1701

2026-02-01 18:01
قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لدى وصوله إلى إسبانيا في زيارة عمل تستمر يومين، إن لبنان يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الإسبانية، والدخول في اتفاقيات من شأنها رفع حجم الصادرات اللبنانية إلى إسبانيا. 

وأكد أنه سيطلب من المسؤولين الإسبان الدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه "إسرائيل" لإلزامها بتطبيق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية والالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701. 

كما ثمّن إدراج لبنان ضمن الدول ذات الأولوية في الخطة الرئيسية للتعاون الإسباني للأعوام 2024 – 2027.


 

