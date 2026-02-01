كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله نظم لقاء سياسيًا مع الوزير بيرم في حارة صيدا 
لبنان

حزب الله نظم لقاء سياسيًا مع الوزير بيرم في حارة صيدا 

2026-02-01 18:05
61

في إطار مواكبة المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، نظم فرع العلاقات في قطاع صيدا في حزب الله، لقاء سياسيًا حواريًا مع الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، في قاعة الشهيد المجاهد نادر الجركس في حارة صيدا، حضره فعاليات وشخصيات من حارة صيدا والجوار.

 وقدم بيرم خلال اللقاء عرضًا مفصلًا للأوضاع محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا الثبات على خيار المقاومة في لبنان والمنطقة، كسبيل وحيد لافشال المخططات الهادفة لتفتيت المنطقة وتفكيكها، وتصفية قضيتها المركزية فلسطين.


 

