فشل البرلمان العراقي اليوم الأحد (1 شباط 2026) للمرة الثانية في عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، دون أن يحدد موعدًا للجلسة المقبلة، حيث قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل انعقاد جلسته.

واكتفى البرلمان بإصدار بيان مقتضب ذكر فيه أن رئاسته عقدت اجتماعًا مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب، فيما أكدت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "اجتماع رئاسة مجلس النواب، مع رؤساء الكتل النيابية يهدف لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب".

وتابعت أن "رئاسة المجلس شددت على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية".

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أنه "استنادًا إلى المادة (50) من الدستور، أدى بدر الفحل اليمين الدستورية بصفته نائبًا في مجلس النواب".

وفي السياق، قالت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "رئاسة البرلمان عقدت اليوم اجتماعًا مع رؤساء الكتل النيابية لتحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت أن "تأجيل جلسة اليوم جاء لعدم اكتمال النصاب".

الكلمات المفتاحية