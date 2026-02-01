أكّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، أنّ "إيران تتمتّع بسيطرة استخباراتية عالية على العدو وهي تتابع جميع تحرُّكاته"، محذّرًا من أنّه "في حال وقوع أيّ حرب محتمَلة فستقضي إيران على 50 في المئة من قدرات العدو في المرحلة الأولى".

وأوضح رضائي، في تصريح، الأحد 1 شباط/فبراير 2026، أنّه "إذا ارتكبت الولايات المتحدة أيّ حماقة وشنّت هجومًا فإنّها ستدخل في مواجهة إقليمية، والمصالح العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة في المنطقة ستكون ضمن نطاق القدرات التشغيلية الإيرانية".

وبيّن أنّ "إيران في المجال الهجومي أقوى مما كانت عليه خلال حرب الـ12 يومًا وقدراتها أكبر مما تمَّ إظهاره حتى الآن".

