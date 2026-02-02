كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية أدانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب
2026-02-02 08:58
أدانت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية "تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب"، ورأت فيها "تصعيدًا خطيرًا يمسّ بشكل مباشر القطاع الصحي ويهدّد حق المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية الآمنة ومساسًا فاضحًا بحرمة المستشفيات وسلامة المرضى والعاملين فيها من أطباء وممرضين وإداريين"ز

وأكدت الهيئة التأسيسية في بيان أن هذه التهديدات "تتناقض بشكل كامل مع المبادئ الإنسانية الأساسية ومع القوانين الدولية التي تُلزم حماية المنشآت الصحية وعدم تعريضها لأي شكل من أشكال الضغط أو الاستهداف".

وأكدت الهيئة أن "المستشفيات وخصوصًا في المناطق الحدودية، تعمل في ظروف بالغة الصعوبة وتؤدي واجبها الإنساني والوطني دون تمييز، وأن تعريضها للتهديد يزيد من معاناة المرضى ويضع الطواقم الصحية أمام مخاطر جسيمة أثناء قيامها بمهامها".

ودعت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، "الجهات الدولية المعنية، والمنظمات الصحية والإنسانية والحقوقية، إلى التحرّك العاجل لضمان حماية المستشفيات والعاملين فيها، ومنع أي انتهاك يطال المرافق الصحية، التزامًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة".

لبنان المستشفيات العدو الصهيوني
