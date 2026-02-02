كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي محافظة النجف الأشرف تعلن دخول خطة 15شعبان حيّز التنفيذ

لبنان

والد سيد شهداء الأمة في ذمة الله والتشييع اليوم في الغبيري
لبنان

والد سيد شهداء الأمة في ذمة الله والتشييع اليوم في الغبيري

2026-02-02 09:34
112

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)
صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الحزن والأسى
ننعى وفاة المربي الفاضل
السيد عبد الكريم نصر الله
والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)

وبهذه المناسبة الأليمة
ندعوكم إلى المشاركة في تشييع جثمانه الطاهر
عند الساعة ١:٠٠ ظهراً يوم الإثنين ٢ شباط ٢٠٢٦.
من أمام روضة الشهيدين-الغبيري.
وسيوارى الثرى في روضة شهداء المقاومة الإسلامية-الغبيري.

تقبل التعازي ابتداء من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً في قاعة الإمام السيد موسى الصدر في روضة الشهيدين في الغبيري.

الدعوة عامة
حزب الله وحركة أمل

 

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة
إقرأ المزيد
المزيد
"اليونيفيل": الجيش "الإسرائيلي" أسقط مواد كيميائية قرب الخط الأزرق
لبنان منذ 7 دقائق
حزب الله وحركة أمل يشيعان والد سيد شهداء الأمة
حزب الله وحركة أمل يشيعان والد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 13 دقيقة
حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا
حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا
لبنان منذ 41 دقيقة
الشيخ الخطيب ينعى السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة 
الشيخ الخطيب ينعى السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله وحركة أمل يشيعان والد سيد شهداء الأمة
حزب الله وحركة أمل يشيعان والد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 13 دقيقة
المفتي قبلان لـ
المفتي قبلان لـ"العهد": السيد عبد الكريم نصر الله زرع وحصد جهادًا وعزة وكرامة
خاص العهد منذ 16 دقيقة
قبلان لـ
قبلان لـ"العهد": السيد عبد الكريم نصر الله صانع القادة والمجاهدين والشهداء
خاص العهد منذ 18 دقيقة
حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا
حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا
لبنان منذ 41 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة