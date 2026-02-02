بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الحزن والأسى

ننعى وفاة المربي الفاضل

السيد عبد الكريم نصر الله

والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)

وبهذه المناسبة الأليمة

ندعوكم إلى المشاركة في تشييع جثمانه الطاهر

عند الساعة ١:٠٠ ظهراً يوم الإثنين ٢ شباط ٢٠٢٦.

من أمام روضة الشهيدين-الغبيري.

وسيوارى الثرى في روضة شهداء المقاومة الإسلامية-الغبيري.

تقبل التعازي ابتداء من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً في قاعة الإمام السيد موسى الصدر في روضة الشهيدين في الغبيري.

الدعوة عامة

حزب الله وحركة أمل

