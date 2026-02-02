وجّه محلل قناة "إسرائيل نيوز 24" السياسي، تسفيكا يحزقيلي، انتقادات حادّة إلى توم برّاك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، قائلًا: "هو نوع من الخلل في سياسة ترامب الخارجية".

أضاف يحزقيلي انتقاداته لبرّاك: "معجب بأردوغان.. يؤيد أعمال الذبح التي تُرتكب بحق الأقليات في سورية.. لم ينجح في التوصل إلى أي تسوية في لبنان، ولم يتمكّن من ترجمة قوة الولايات المتحدة في مواجهة حزب الله".

وتابع يحزقيلي هجومه على برّاك: "من وجهة نظر الأكراد، توم برّاك هو المسؤول عن خيانة الولايات المتحدة للأقلية الإثنية المخلصة. يكرّر دائمًا أمام ترامب أنه يفهم المنطقة والعشائر، لكنّه يرتكب كلّ الأخطاء الممكنة".

وختم محلل القناة الصهيونية قائلًا: "نأمل ألا يقع ترامب في هذا الخداع".

