كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي فياض في تشييع الشهيد أحمد فقيه: الثوابت الوطنية خط أحمر

عين على العدو

تحليل
عين على العدو

تحليل "إسرائيلي": نتنياهو قد يُشعل حربًا لتفادي الانتخابات

2026-02-02 10:26
75

قال محلل الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف" إفرايم غانور "كل يوم يمرّ ويُقرّبنا من موعد الانتخابات يرفع درجة الحرارة في "إسرائيل". ورغم الطقس الشتوي، يمكن الإحساس بسخونة مصدرها أجواء انتخابية آخذة في الاشتعال. يبدو أننا أمام أكثر الحملات الانتخابية عاطفيةً واستقطابًا واضطرابًا منذ قيام "إسرائيل"؛ حملة ستدفع إلى صناديق الاقتراع شحنات هائلة من الكراهية والإحباط والغضب، تراكمت هنا في أعقاب أكبر كارثة منذ المحرقة وفي أعقاب أطول معركة في تاريخ "إسرائيل". وعندما نضيف إلى ذلك الشرخ الذي اتّسع بصورة ملحوظة خلال ثلاث سنوات من حكم حكومة اليمين، نحصل على وصفة مؤكدة لحملة انتخابية ذات قابلية مقلقة لانفجار عنف خطير".

وأضاف "الأسبوع الماضي، وخلال المؤتمر الصحافي الذي نظّمه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبارة لم تكن عفوية: "آخر ما نحتاجه الآن هو انتخابات". جملة كهذه تكفي لإشعال مخاوف وأفكار قاتمة لدى كثيرين في "إسرائيل" ممن ينتظرون هذه الانتخابات بشغف وتطلّع إلى تداول السلطة. الخشية هي أنه إذا تبيّن لنتنياهو، قبيل موعد الانتخابات، أن حكومته مرشّحة للسقوط وفق الاستطلاعات، فقد يفعل كل ما بوسعه لمنع الانتخابات. وهناك من يخشى أيضًا أن يبادر إلى حرب لتحقيق ذلك. بطبيعة الحال، سيقول البعض: هراء، هذا لا يمكن أن يحدث في "إسرائيل" التي لا تزال تُوصف بأنها دولة ديمقراطية".

وأشار الى أن "ثمّة رأيًا آخر يرى أنه إذا انتهت الانتخابات بإسقاط حكومة اليمين، فإن أولئك الذين لا يعترفون اليوم بمحكمة العدل العليا، ولا برئيسة المحكمة العليا، ولا بالمستشارة القانونية وتوصياتها، ويعملون على تنفيذ انقلاب قضائي قد لا يعترفون ببساطة بنتائج الانتخابات، وسيزعمون أنها زُوّرت. في كانون الثاني/يناير 2021، صُدم كثيرون في الولايات المتحدة والعالم بالمشاهد القادمة من تلة الكابيتول في واشنطن، حين رفض آلاف من أنصار دونالد ترامب قبول نتائج الانتخابات وفوز الديمقراطيين، واقتحموا مبنى الكونغرس بذريعة لا أساس لها بأن الانتخابات مزوّرة. أربعة أشخاص دفعوا حياتهم في ذلك الحدث".

بحسب المحلل الصهيوني، سلوك شرطة "إسرائيل" يثير القلق؛ فمنذ أن باتت خاضعة لوزير الأمن القومي بن غفير، يبدو أن المعالجة التي تقدّمها لمشتبهين من المعسكر المناهض لنتنياهو أشدّ مما تقدّمه لناشطين من اليمين. شرطة لا تعمل كما هو متوقّع منها ولا تطبّق القانون على نحوٍ متساوٍٍ لن تؤدي إلّا إلى تفجير الوضع في حملة انتخابية متفجّرة أصلًا تُقبل علينا.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
إقرأ المزيد
المزيد
باحث صهيوني:
باحث صهيوني: "إسرائيل" خسرت معبر رفح
عين على العدو منذ ساعة
معهد صهيوني: التحوّل في المجتمع الحريدي يضمن مستقبل
معهد صهيوني: التحوّل في المجتمع الحريدي يضمن مستقبل "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
أكاديمي صهيوني: هذه هي دلالات فتح معبر رفح
أكاديمي صهيوني: هذه هي دلالات فتح معبر رفح
عين على العدو منذ ساعتين
تحليل
تحليل "إسرائيلي": نتنياهو قد يُشعل حربًا لتفادي الانتخابات
عين على العدو منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
شكوى قانونية تكشف انتهاك شركة غوغل لسياساتها الأخلاقية بدعم تقني لجيش الاحتلال
شكوى قانونية تكشف انتهاك شركة غوغل لسياساتها الأخلاقية بدعم تقني لجيش الاحتلال
عربي ودولي منذ 4 دقائق
باحث صهيوني:
باحث صهيوني: "إسرائيل" خسرت معبر رفح
عين على العدو منذ ساعة
معهد صهيوني: التحوّل في المجتمع الحريدي يضمن مستقبل
معهد صهيوني: التحوّل في المجتمع الحريدي يضمن مستقبل "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
قراءة غربية: الحرب الأميركية على إيران ليست بالضرورة على الأبواب
قراءة غربية: الحرب الأميركية على إيران ليست بالضرورة على الأبواب
ترجمات منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة