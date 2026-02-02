كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بعد معلومات عن رشّ طائرات العدو مواد فوق عيتا الشعب.. وزارة البيئة تتحرك

فلسطين

بعد إغلاق دام حوالي سنتيْن.. فتح معبر رفع بالاتجاهيْن
فلسطين

بعد إغلاق دام حوالي سنتيْن.. فتح معبر رفع بالاتجاهيْن

2026-02-02 10:43
73

وصلت، صباح الاثنين، الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة، عقب إعادة فتح معبر رفح البري. 

العائدون وصلوا الى المعبر، والذي فُتح للمرة الأولى، منذ أغلقته ودمرته قوات الاحتلال بعد اجتياحها رفح في أيار/مايو 2024. واستعدادًا لاستقبال الفلسطيين المرضى القادمين من القطاع، تجمّعت سيارات الأسعاف على الجانب المصري من المعبر . 

بحسب قناة "القاهرة" الإخبارية، تُعدّ مستشفيات شمال سيناء الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين، لذلك رُفعت درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة، بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي للمعبر من الجانب الفلسطيني.

مصادر صحفية قالت إن الجهات المصرية تعيش استنفارًا كاملًا لتقديم الدعم للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة. 

في السياق، ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" أنه من المقرر مغادرة 150 فلسطينيًا يوميًا من قطاع غزة، مقابل السماح بدخول 50 شخصًا فقط. وأشارت إلى أن مصر سترسل يوميًا قائمة تضم 50 اسمًا للحصول على موافقة "إسرائيلية"، على أن يُسمح لهم بالدخول إلى غزة في اليوم التالي. كما أوضحت أن القوة الأوروبية ستُرسل يوميًا إلى مصر قوائم بأسماء المغادرين من غزة، مع تحديد وجهاتهم النهائية.

هذا؛ وكان جيش العدو قد أعلن استكمال إقامة ممر فحص وتفتيش للقادمين من مصر عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. وقال في بيان له إنه: "في إطار الاستعدادات لافتتاح معبر رفح، في يوم الاثنين، استكملت قواته إقامة ممر أطلق عليه اسم "ريغافيم"، ويخضع الممر لإدارة الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" في منطقة تقع تحت سيطرة الجيش".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة مصر غزة رفح
إقرأ المزيد
المزيد
الاحتلال يُنهي أنشطة منظمة أطباء بلا حدود
الاحتلال يُنهي أنشطة منظمة أطباء بلا حدود
فلسطين منذ 3 ساعات
بعد إغلاق دام حوالي سنتيْن.. فتح معبر رفع بالاتجاهيْن
بعد إغلاق دام حوالي سنتيْن.. فتح معبر رفع بالاتجاهيْن
فلسطين منذ 3 ساعات
 بعد عام ونصف.. فتح تجريبي لمعبر رفح والاحتلال يترك الآلية النهائية مبهمة
 بعد عام ونصف.. فتح تجريبي لمعبر رفح والاحتلال يترك الآلية النهائية مبهمة
فلسطين منذ يوم
شُهداء ونسف مبانٍ وإطلاق نار في غزّة
شُهداء ونسف مبانٍ وإطلاق نار في غزّة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
باحث صهيوني:
باحث صهيوني: "إسرائيل" خسرت معبر رفح
عين على العدو منذ ساعة
أكاديمي صهيوني: هذه هي دلالات فتح معبر رفح
أكاديمي صهيوني: هذه هي دلالات فتح معبر رفح
عين على العدو منذ ساعتين
الاحتلال يُنهي أنشطة منظمة أطباء بلا حدود
الاحتلال يُنهي أنشطة منظمة أطباء بلا حدود
فلسطين منذ 3 ساعات
بعد إغلاق دام حوالي سنتيْن.. فتح معبر رفع بالاتجاهيْن
بعد إغلاق دام حوالي سنتيْن.. فتح معبر رفع بالاتجاهيْن
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة