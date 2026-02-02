كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بعد معلومات عن رشّ طائرات العدو مواد فوق عيتا الشعب.. وزارة البيئة تتحرك
بعد معلومات عن رشّ طائرات العدو مواد فوق عيتا الشعب.. وزارة البيئة تتحرك

2026-02-02 10:54
68

أعلنت وزارة البيئة، في بيان، أنّه بعد ورود معلومات من بلدة عيتا الشعب ومحيطها عن مشاهدة طائرات "إسرائيلية" تقوم برشّ مواد يُشتبه بأنها مبيدات، تواصلت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل طالبةً الحصول على عيّنات من المواقع المعنية، بهدف تحليلها ومعرفة طبيعة هذه المواد ومتابعة الموضوع.

وأكّدت الوزيرة أنّه في حال ثبوت أنّ المواد المستخدمة سامّة، لا يُعدّ سلوك العدو "الإسرائيلي" هذا مستغربًا، مشيرةً إلى أنّه أقدم خلال العدوان الأخير على إحراق ما يقارب تسعة آلاف هكتار في لبنان باستخدام الفوسفور الأبيض والقنابل الحارقة، في إطار الإبادة البيئية، وبتعمّد تقويض قدرة الجنوبيين على الصمود في أرضهم وتأمين مقوّمات حياتهم.

لبنان الكيان الصهيوني عيتا الشعب البيئة
