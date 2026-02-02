كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الشيخ الخطيب ينعى السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة 
لبنان

الشيخ الخطيب ينعى السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة 

2026-02-02 11:53
106

نعى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب إلى اللبنانيين المربي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأمة، سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله.

وأضاف الشيخ الخطيب في بيان اليوم الاثنين 02 شباط/فبراير 2026: "لقد آلمنا فقد هذا المجاهد الكبير الذي أسس أسرة كريمة قدمت للأمة وللبنان وشعبه أغلى التضحيات".

وسأل الشيخ الخطيب الله عز وجل أن يتغمد الفقيد "بواسع رحمته وأن يسكنه في جنان خلده ويلحقه بآبائه الطاهرين"، متقدمًا من "أسرته الفاضلة وإخوانه المجاهدين بأسمى آيات العزاء والمواساة ونسأل الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان".

الكلمات المفتاحية
لبنان الشيخ علي الخطيب سيد شهداء الأمة
"اليونيفيل": الجيش "الإسرائيلي" أسقط مواد كيميائية قرب الخط الأزرق
لبنان منذ 8 دقائق
حزب الله وحركة أمل يشيعان والد سيد شهداء الأمة
حزب الله وحركة أمل يشيعان والد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 14 دقيقة
حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا
حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا
لبنان منذ 42 دقيقة
الشيخ الخطيب ينعى السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة 
الشيخ الخطيب ينعى السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة 
لبنان منذ ساعتين
مشاركة