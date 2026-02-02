نعى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب إلى اللبنانيين المربي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأمة، سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله.

وأضاف الشيخ الخطيب في بيان اليوم الاثنين 02 شباط/فبراير 2026: "لقد آلمنا فقد هذا المجاهد الكبير الذي أسس أسرة كريمة قدمت للأمة وللبنان وشعبه أغلى التضحيات".

وسأل الشيخ الخطيب الله عز وجل أن يتغمد الفقيد "بواسع رحمته وأن يسكنه في جنان خلده ويلحقه بآبائه الطاهرين"، متقدمًا من "أسرته الفاضلة وإخوانه المجاهدين بأسمى آيات العزاء والمواساة ونسأل الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان".

