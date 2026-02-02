قدّم وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، تعازيه بوفاة السيد عبد الكريم نصر الله، والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.

وقال عراقجي في برقية التعزية: "ببالغ الحزن والتأثر، أتقدم بأحرّ التعازي بوفاة المرحوم المغفور له السيد عبد الكريم نصر الله، الوالد الكريم للشهيد السيد حسن نصر الله".

وأضاف أن حياة الفقيد "اتسمت بالإيمان والدور التربوي القيم في تنشئة ابنٍ مجاهدٍ ومقاومٍ وخادمٍ للأمة الإسلامية"، معتبرًا أن ذلك ىيشكّل مصدر فخر واعتزاز لهذه العائلة الشريفة.

وختم عراقجي سائلًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويرفع درجاته، ويمنّ على ذويه بالصبر الجميل والأجر الجزيل.

