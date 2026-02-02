كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا

خاص العهد

المقداد لـ
خاص العهد

المقداد لـ" العهد" مؤبنًا السيد عبد الكريم نصر الله: فقدنا اليوم أبًا قائدًا عزيزًا 

2026-02-02 13:29
38

نعى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد السيد عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لحزب الله سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين 02 شباط/فبراير 2026.

وقال المقداد لموقع "العهد" الإخباري مؤبنًا الفقيد السيد عبد الكريم نصر الله: "لقد فقدنا اليوم أبًا قائدًا عزيزًا.. أبًا للكثير الكثير من الشهداء والمجاهدين وعلى رأسهم سماحة الشهيد الأسمى السيد حسسن نصر الله".

أضاف: "هذا الرجل بدأ حياته عصاميًا ونعرفه عن كثب منذ أكثر من 40 عامًا وكنا نلتقيه دائمًا، ويوميًا في بعض الأحيان.. هذا الشاعر الأديب الذي ترك الكثير من الكتب والكثير من الأشعار، وسيترك أثرًا في قلوب كل المجاهدين والمقاومين.

وتابع المقداد: "ننهل من كتبه، من علمه، من ثقافته، من حياته المليئة بالجهاد.. نعم هو إنسان مميز نفتقده اليوم جسدًا لكن ذكراه ستبقى في قلوبنا ونفوسنا، لكن هذه هي حياة الدنيا، ولا نقول إلا : إنا لله وإنا إليه راجعون".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله السيد حسن نصر الله النائب علي المقداد سيد شهداء الأمة
إقرأ المزيد
المزيد
المفتي قبلان لـ
المفتي قبلان لـ"العهد": السيد عبد الكريم نصر الله زرع وحصد جهادًا وعزة وكرامة
خاص العهد منذ 20 دقيقة
قبلان لـ
قبلان لـ"العهد": السيد عبد الكريم نصر الله صانع القادة والمجاهدين والشهداء
خاص العهد منذ 22 دقيقة
المقداد لـ
المقداد لـ" العهد" مؤبنًا السيد عبد الكريم نصر الله: فقدنا اليوم أبًا قائدًا عزيزًا 
خاص العهد منذ 50 دقيقة
رفضًا لتهديدات العدو.. مركز لبنان الطبي يتضامن مع مستشفى الشهيد صلاح غندور
رفضًا لتهديدات العدو.. مركز لبنان الطبي يتضامن مع مستشفى الشهيد صلاح غندور
خاص العهد منذ 52 دقيقة
مقالات مرتبطة
"اليونيفيل": الجيش "الإسرائيلي" أسقط مواد كيميائية قرب الخط الأزرق
لبنان منذ 11 دقيقة
حزب الله وحركة أمل يشيعان والد سيد شهداء الأمة
حزب الله وحركة أمل يشيعان والد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 17 دقيقة
المفتي قبلان لـ
المفتي قبلان لـ"العهد": السيد عبد الكريم نصر الله زرع وحصد جهادًا وعزة وكرامة
خاص العهد منذ 20 دقيقة
قبلان لـ
قبلان لـ"العهد": السيد عبد الكريم نصر الله صانع القادة والمجاهدين والشهداء
خاص العهد منذ 22 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة