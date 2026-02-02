نعى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد السيد عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لحزب الله سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين 02 شباط/فبراير 2026.

وقال المقداد لموقع "العهد" الإخباري مؤبنًا الفقيد السيد عبد الكريم نصر الله: "لقد فقدنا اليوم أبًا قائدًا عزيزًا.. أبًا للكثير الكثير من الشهداء والمجاهدين وعلى رأسهم سماحة الشهيد الأسمى السيد حسسن نصر الله".

أضاف: "هذا الرجل بدأ حياته عصاميًا ونعرفه عن كثب منذ أكثر من 40 عامًا وكنا نلتقيه دائمًا، ويوميًا في بعض الأحيان.. هذا الشاعر الأديب الذي ترك الكثير من الكتب والكثير من الأشعار، وسيترك أثرًا في قلوب كل المجاهدين والمقاومين.

وتابع المقداد: "ننهل من كتبه، من علمه، من ثقافته، من حياته المليئة بالجهاد.. نعم هو إنسان مميز نفتقده اليوم جسدًا لكن ذكراه ستبقى في قلوبنا ونفوسنا، لكن هذه هي حياة الدنيا، ولا نقول إلا : إنا لله وإنا إليه راجعون".

